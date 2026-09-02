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İslahiye'de beton mikseriyle çarpışan otomobilde aynı aileden dört kişi yaralandı

İslahiye Yeni Mahallesi'nde beton mikseriyle otomobilin çarpışması sonucu aynı aileden sürücü, eşi ve iki çocuğu hafif yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 15:52

GÜNCELLEME: 02 Eylül 2026 - 15:54

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EDİTÖR: Hakan Arslan

İslahiye'de beton mikseriyle çarpışan otomobilde aynı aileden dört kişi yaralandı

İslahiye'de trafik kazası

Gaziantep'in İslahiye ilçesine bağlı Yeni Mahallesi'nde meydana gelen kazada, beton mikseri ile otomobilin çarpışması sonucu aynı aileden dört kişi yaralandı. Olayda beton mikseri sürücüsü yara almadan kurtulurken, otomobilde bulunan H.D., eşi M.D. ile çocukları A.D. ve Y.D. hafif şekilde yaralandı.

Kaza anı ve araç bilgileri:

Edinilen bilgilere göre, çarpışmaya karışan beton mikserinin plakası 27 BBD 096, otomobilin plakası ise 44 ACB 038 olarak kaydedildi. Kazanın nasıl meydana geldiğine ilişkin detaylar henüz paylaşılmadı, olay yerinde inceleme başlatıldı.

Yaralıların durumu ve müdahale:

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Sağlık ekipleri, yaralıların durumunun genel olarak iyi olduğunu bildirdi.

Soruşturma ve takip:

Olay yeri incelemesi yapan ekipler, kazanın nedenine ilişkin çalışmalarını sürdürüyor. Yetkililer, trafik güvenliği ve olası ihlal unsurlarının tespiti amacıyla soruşturmanın devam ettiğini belirtti.

İSLAHİYE İLÇESİNDE OTOMOBİL İLE BETON MİKSERİNİN ÇARPIŞMASI SONUCU AYNI AİLEDEN 4 KİŞİ HAFİF...

İSLAHİYE İLÇESİNDE OTOMOBİL İLE BETON MİKSERİNİN ÇARPIŞMASI SONUCU AYNI AİLEDEN 4 KİŞİ HAFİF YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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