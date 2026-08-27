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Sınır tellerine takılan yaralı atlar asker ve itfaiye iş birliğiyle kurtarıldı

Hakkari'nin Derecik ilçesinde sınır tellerine takılarak yaralanan iki at, Derecik Belediyesi itfaiye ekipleri ve jandarma iş birliğiyle kurtarılarak sahibine teslim edildi.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 14:46

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Sınır tellerine takılan yaralı atlar asker ve itfaiye iş birliğiyle kurtarıldı

kurtarma çalışması:

Hakkari'nin Derecik ilçesinde sınır bölgesindeki tellere takılarak yaralanan 2 at, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine müdahale eden ekipler tarafından kurtarıldı. İhbarı alan Derecik Belediyesi itfaiye ekipleri ile İlçe Jandarma Komutanlığı personeli olay yerine sevk edildi ve uzun uğraşlar sonucu atları sıkıştıkları tellerden çıkardı.

Çalışmalar sırasında ekiplerin koordineli müdahalesi sonucu atlar güvenli bir şekilde çıkarıldı ve gerekli kontrollerin ardından olay yerine gelen sahibine teslim edildi.

vatandaşların endişeleri:

İlçe sakinleri, başıboş bırakılan atların hem çevre hem de trafik güvenliğini riske attığını, benzer kazaların tekrarını önlemek için yetkililerin önlem almasını istedi. Vatandaşlar, hayvanların kontrolsüz dolaşmasının bölgede tehlikeye yol açtığını vurguladı.

müdahalenin önemi ve sonuçları:

Olay, sınır bölgesindeki hayvan hareketliliğinin ve altyapı risklerinin somut bir örneğini teşkil etti. Kurtarma operasyonu, belediye itfaiyesi ile jandarma ekiplerinin eşgüdümlü çalışmasının sonucu olarak tamamlandı ve atların sahibine teslim edilmesiyle sonlandırıldı.

HAKKARİ&#039;NİN DERECİK İLÇESİNDEKİ SINIR BÖLGESİNDEKİ TELLERE TAKILARAK YARALANAN 2 AT, ASKER VE...

HAKKARİ'NİN DERECİK İLÇESİNDEKİ SINIR BÖLGESİNDEKİ TELLERE TAKILARAK YARALANAN 2 AT, ASKER VE BELEDİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE KURTARILDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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