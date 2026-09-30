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sinop’ta sosyal hizmet personeline kayıp ve yas odaklı psikososyal destek eğitimi

Sinop'ta Aile ve Sosyal Hizmetler personeline verilen iki günlük eğitimde, psikolojik ilk yardım ile kayıp ve yas süreçlerine yönelik uygulamalı destek aktarıldı.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 14:04

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

sinop’ta sosyal hizmet personeline kayıp ve yas odaklı psikososyal destek eğitimi

Sinop’ta sosyal hizmet personeline yönelik psikososyal destek eğitimi

Sinop Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde görev yapan personele, Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitim programı gerçekleştirildi. Programın odağında, şehit ve gazilerin yakınlarına sunulan destek çalışmalarının niteliğini güçlendirmek yer aldı.

Eğitimin amacı ve kapsamı:

İki gün süren eğitim, Psikolojik İlk Yardım, Kayıp ve Yas Eğitimi başlığı altında yürütüldü. Katılımcılara psikolojik ilk yardımın temel ilkeleri, kayıp ve yas süreçlerinin dinamikleri ile bu süreçlerde uygulanabilecek psikososyal müdahaleler hakkında kapsamlı bilgiler verildi.

Uygulama odaklı çalışmalar ve değerlendirme:

Program boyunca, kayıp ve yas süreçlerindeki bireylerin ihtiyaçlarının doğru değerlendirilmesi ve uygun psikososyal destek yöntemlerinin uygulanmasına yönelik uygulamalı örnekler ve vaka çalışmaları ele alındı. Katılımcılara pratik yaklaşımlar ve iletişim stratejileri aktarıldı.

Eğitimin sonunda bilgi ve deneyimlerini paylaşan Psikolog Fatma Koçbulut Maviş ve Sosyolog Gülbahar Dilgiç aracılığıyla uygulamaya dönük öneriler sunuldu. Sinop Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Can Kayhan Özok tarafından eğitimde emeği geçen uzmanlara teşekkür belgeleri takdim edildi.

Program, sahada yürütülen psikososyal destek hizmetlerinin güçlendirilmesi ve mağdur yakınlarına daha etkili, duyarlı müdahaleler sağlanması hedefiyle tamamlandı.

SİNOP AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE GÖREV YAPAN PERSONELE YÖNELİK, ŞEHİT...

SİNOP AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE GÖREV YAPAN PERSONELE YÖNELİK, ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN "PSİKOLOJİK İLK YARDIM, KAYIP VE YAS EĞİTİMİ" GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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