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Sinop'ta tekne alabora oldu: bir polis yaşamını yitirdi, diğeri için arama sürüyor

Sinop’ta iki polis memurunun bulunduğu tekne alabora oldu; polis memuru O.G.Y. yaşamını yitirirken, kayıp N.Ş. için arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 21:13

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Sinop'ta tekne alabora oldu: bir polis yaşamını yitirdi, diğeri için arama sürüyor

sinop kıyılarında alabora: olayın özeti

Sinop’un Lala köyü sahilinde bildirilen tekne kazasında iki polis memurunun bulunduğu teknenin alabora olması üzerine denizde arama-kurtarma çalışmaları başlatıldı. Valilik açıklamasına göre kaza, 30 Eylül 2026 akşam saatlerinde Sinop Merkez Yalı köyü açıklarında gerçekleştiği bildirildi.

kazazedelerin durumu ve müdahale:

Yürütülen çalışmalarda kazazedelerin Sinop İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli iki polis memuru olduğu tespit edildi. Ekipler tarafından kıyıya çıkarılan polis memuru O.G.Y., hızlıca Sinop Atatürk Devlet Hastanesine sevk edildi; yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

arama kurtarma çalışmaları nasıl yürütülüyor:

Kayıp olan diğer polis memuru N.Ş. için arama kurtarma çalışmaları, Sahil Güvenlik Komutanlığına ait hava destekleri ile Deniz Polisi ve Jandarma Komutanlığı ekiplerinin koordinasyonunda aralıksız devam ediyor. Bölgeye sevk edilen birimler, deniz ve hava unsurlarıyla kazazedinin bulunması amacıyla kapsamlı tarama gerçekleştiriyor.

Valilik açıklamasında, ihbarın alınmasıyla ekiplerin derhal bölgeye sevk edildiği ve arama kurtarma faaliyetlerinin öncelikli olarak kazazedilerin bulunup kurtarılmasına yönelik yürütüldüğü vurgulandı. Kayıp personelin bulunmasına yönelik çalışmaların sürdüğü ve gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi.

SİNOP’UN LALA KÖYÜ SAHİLİNDE 2 KİŞİNİN BULUNDUĞU TEKNENİN ALABORA OLMASI SONUCU DENİZDE...

SİNOP’UN LALA KÖYÜ SAHİLİNDE 2 KİŞİNİN BULUNDUĞU TEKNENİN ALABORA OLMASI SONUCU DENİZDE ARAMA-KURTARMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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