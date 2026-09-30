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Sinyalsiz şerit değişikliği çevreyolunda kazayı son anda engelledi

Eskişehir Odunpazarı Gündoğdu'da sinyal vermeden şerit değiştiren sürücünün ani frenine arkadaki araç zamanında müdahale ederek olası kazayı önledi.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 13:05

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Sinyalsiz şerit değişikliği çevreyolunda kazayı son anda engelledi

Eskişehir çevreyolunda tehlikeli manevra araç kamerasına yansıdı

Olay, geçtiğimiz hafta pazartesi günü sabah saatlerinde Odunpazarı ilçesi Gündoğdu Mahallesi mevkii çevreyolunda, Ankara istikametinde meydana geldi. Trafikte seyreden bir otomobil sürücüsü, sinyal vermeden ani manevralarla şerit değiştirip önündeki araca geçti ve sebepsiz yere aniden fren yaptı. Arkadaki araç sürücüsünün dikkati ve zamanında fren yapmasıyla olası bir kaza son anda önlendi.

Görüntülerin kaydettiği anlar:

Arkadaki aracın kamerasına yansıyan görüntülerde, öndeki aracın beklenmedik şerit değişikliği ve ardından gelen ani fren net biçimde görülüyor. Kayıtta takip mesafesinin kısaldığı, aradaki boşluğun hızla kapandığı ve arka sürücünün sert fren ile çarpışmayı engellediği açıkça izlenebiliyor.

Çıkarılacak dersler:

Olay, trafikte sinyal vermeden yapılan manevraların ile sebepsiz ani frenlerin ciddi risk oluşturduğunu gösteriyor. Güvenli takip mesafesinin korunması ve öngörülebilir sürüş davranışı, benzer kazaların önlenmesinde belirleyici oluyor. Bu tür görüntüler, sürücülerin dikkatini artırma ve trafikte daha temkinli davranma gereksinimini bir kez daha ortaya koyuyor.

Çevreyolunda tehlikeli manevra kamerada

Çevreyolunda tehlikeli manevra kamerada

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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