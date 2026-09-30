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Yolda açılan rögar kapağı yaşlı kadını 4 metre derinliğe düşürdü

Avcılar Gümüşpala'da yürüyen kadın, bastığı rögar kapağının açılmasıyla yaklaşık 4 metre çukura düştü; itfaiye kurtarıp ambulansla hastaneye sevk etti.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 14:27

GÜNCELLEME: 30 Eylül 2026 - 14:29

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Yolda açılan rögar kapağı yaşlı kadını 4 metre derinliğe düşürdü

Yolda açılan rögar kapağı yaşlı kadını 4 metre derinliğe düşürdü

Olay bugün saat 13:00 sıralarında Gümüşpala Mahallesi Zabit Sokak’ta meydana geldi. Sokakta yürüyen yaşlı kadın, üzerine bastığı rögar kapağının aniden açılması sonucu yaklaşık 4 metre derinliğindeki çukura düştü.

olayın seyri:

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Olay yerine ulaşan ekipler, düşen kadını fark ederek müdahaleye başladı; gelen bilgiler, itfaiye ekiplerinin kurtarma çalışmasını iki kez tekrarladığı yönünde.

müdahale ve son durum:

İtfaiye ekipleri kadını çukurdan çıkararak ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi. Hasta, daha sonra ambulansla hastaneye sevk edildi ve hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi.

YARALANAN KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

YARALANAN KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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