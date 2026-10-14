Şırnak’ta ulaşımda yeni dönüm: Tümen Afet Konutları bağlantı yolu asfaltlandı

yol çalışması tamamlandı:

Şırnak'ta ulaşım altyapısını güçlendirme çalışmaları kapsamında, Tümen Afet Konutları-Van yolu tünel bağlantı noktasında açılan yeni yolun asfaltlama işlemleri tamamlandı. Şırnak Belediyesi ile Karayolları Bölge Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen çalışmalar, bölgedeki ulaşımın daha güvenli, konforlu ve rahat hale getirilmesini hedefliyor.

amaç ve sağladığı faydalar:

Projeyle özellikle bölgede yaşayan vatandaşların ve çocukların günlük ulaşım güvenliğinin artırılması amaçlanıyor. Yeni bağlantı yolunun tamamlanmasıyla kent içi erişim kolaylaşacak, tünel bağlantısına erişim daha düzenli ve güvenli bir hale gelecek.

başkan yarka'nın değerlendirmesi:

Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, kentin ulaşım altyapısını güçlendirmeye ve vatandaşların yaşam kalitesini artıran hizmetleri sürdürmeye devam edeceklerini belirtti. Yarka, yatırımın hayata geçirilmesinde destek veren başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Şırnak Valisi Birol Ekici, Şırnak Milletvekili Arslan Tatar ve Karayolları Bölge Müdürlüğü'ne teşekkür etti.

Yarka, çalışmalarda emeği geçen herkese şükranlarını sunarken kurumlar arası iş birliği ve dayanışmanın önemine vurgu yaptı ve tamamlanan yeni yolun Şırnak sakinlerine hayırlı olmasını diledi.

ŞIRNAK’TA ULAŞIM ALT YAPISINI GÜÇLENDİRMEYE YÖNELİK ÇALIŞMALAR KAPSAMINDA, TÜMEN AFET KONUTLARI-VAN YOLU TÜNEL BAĞLANTI NOKTASINDA AÇILAN YENİ YOLUN ASFALT ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI.