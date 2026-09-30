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Site otoparkında alevlere müdahale: park halindeki otomobil söndürüldü

Niğde Sarıköprü Mahallesi'nde bir sitenin otoparkında park halindeki 51 AEH 442 plakalı otomobilde yangın çıktı; polis ve itfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü, soruşturma başlatıldı.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 03:29

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Site otoparkında alevlere müdahale: park halindeki otomobil söndürüldü

Niğde'de otoparkta otomobil yandı

Niğde'nin Sarıköprü Mahallesi Saygı Sokak'ta bulunan bir sitenin otoparkında park halindeki bir otomobilde yangın çıktı. Olayda, 51 AEH 442 plakalı araçta henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükseldi.

Müdahale ve söndürme çalışmaları:

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Müdahale sırasında çevredeki araçlar ve yerleşim alanı için gerekli emniyet tedbirleri alındı.

Soruşturma sürüyor:

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi. Olayla ilgili olarak polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı ve delillerin toplanması ile görgü tanıklarının ifadesine başvurulması işlemleri devam ediyor.

NİĞDE’DE BİR SİTENİN OTOPARKINDA PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLDE ÇIKAN YANGIN İTFAİYE EKİPLEİ TARAFINDAN...

NİĞDE’DE BİR SİTENİN OTOPARKINDA PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLDE ÇIKAN YANGIN İTFAİYE EKİPLEİ TARAFINDAN SÖNDÜRÜLDÜ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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