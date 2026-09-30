Kula'da kullanılmayan evin çatısında çıkan gece yangını panik yaşattı

yangının çıktığı yer ve zaman:

Manisa'nın Kula ilçesi Zaferiye Mahallesi 101 Sokak'ta gece saatlerinde bir evde yangın çıktı. Olay, saat 03.15 civarında Arif Dilekçe’ye ait olduğu belirtilen ve kullanılmayan ikametin çatısında başladı. Çatıda yükselen alevleri gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

itfaiye müdahalesi ve hasar:

Bildirimin ardından bölgeye Manisa Büyükşehir Belediyesi Kula İtfaiye Amirliği ekipleri ile polis sevk edildi. Kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri, 3 araçla yangına müdahale etti ve alevleri çevredeki diğer evlere sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü. Yangının çıktığı evde maddi hasar oluştu; olay sırasında herhangi bir can kaybı veya yaralanma bildirilmedi.

Çevrede kısa süreli panik yaşanırken, yetkililer yangının çıkış nedenini belirlemek üzere soruşturma başlattı ve incelemelerin sürdüğü öğrenildi.

MANİSA’NIN KULA İLÇESİNDE GECE SAATLERİNDE KULLANILMAYAN BİR EVDE ÇIKAN YANGIN PANİĞE NEDEN OLDU. İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE YANGIN, ÇEVREDEKİ EVLERE SIÇRAMADAN KONTROL ALTINA ALINDI.