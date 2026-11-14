Sivas modelini dünyaya taşıyan su ve atık dönüşümü

sivas modeli cop31'te gündeme geldi

Antalya'da ilk kez Türkiye'de düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında, Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun kentte yürütülen kaynak yönetimi uygulamalarını sundu. Konferansa 196 ülke katıldı ve zirve 9-20 Kasım tarihlerinde gerçekleştirildi.

su yönetiminde teknolojik dönüşüm:

Uzun, "Kaynakların Doğru Yönetiminde Sivas" panelinde son 2,5 yılda altyapı çalışmaları ve teknolojik uygulamalarla su yönetiminde sağlanan ilerlemeyi anlattı. Sivas'ta içme suyu şebekesindeki kayıp-kaçak oranı %53'ten %36'ya geriledi; bu azalmanın 17 puanlık bir düşüşe karşılık geldiği ve hedefin kayıp-kaçağı %30'un altına indirmek olduğu vurgulandı.

Sivas Belediyesi'nin, yerli ve milli yazılımla devreye alınan SCADA sistemi ile su şebekesini izlediği; arızaların tespiti ve kaynak yönetiminin sağlanmasında bu sistemin kritik rol oynadığı aktarıldı. Ayrıca akıllı su sayaçları sayesinde tüketimin düzenli takip edildiği ve su kullanımının doğru ölçülmesi hedefinin uygulamada öncelik kazandığı bildirildi.

enerji ve atık alanında somut adımlar:

Sunumda altyapı müdahalelerinin yanı sıra yenilenebilir enerji ve atık yönetimi projeleri de yer aldı. Sivas Belediyesi'nin yatırım planları arasında yer alan Güneş Enerjisi Santrali projeleri, Sıfır Atık Merkezi çalışmaları ve Katı Atık Düzenli Depolama Alanı uygulamaları, kaynakların belediye hizmetlerinde daha verimli kullanılmasına yönelik adımlar olarak tanıtıldı.

Uzun, Sivas örneğinin altyapı yatırımları ile teknolojik izleme araçlarını birleştirerek ortaya çıkan tasarruf ve verimlilik kazanımlarını uluslararası katılımcılarla paylaştı. Sunum, kent ölçeğinde uygulanabilir çözümlerin COP31 platformunda örnek olarak gösterilmesini sağladı.

SİVAS BELEDİYE BAŞKANI ADEM UZUN, ANTALYA’DA DÜZENLENEN COP31 KÜRESEL İKLİM ZİRVESİ’NDE SİVAS’TA YAPILAN ÇALIŞMALARLA İLGİLİ SUNUM GERÇEKLEŞTİRDİ.