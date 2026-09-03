Sivasspor antalyaspor maçı öncesi taktik prova yaptı

Trendyol 1. Lig’in 6. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak olan Sivasspor, maç hazırlıklarına gerçekleştirdiği antrenmanla başladı. Teknik ekip, maç öncesi ritmi yükseltmeyi ve takım uyumunu pekiştirmeyi hedefliyor.

Hazırlıkların içeriği:

Antrenman, Teknik Direktör İsmet Taşdemir yönetiminde ilerledi. Futbolcular ilk bölümde ısınma hareketleri yaptıktan sonra pas çalışmalarına yöneldi. Ardından taktik organizasyonlar üzerinde duruldu ve dar alan oyunlarıyla takımın topa sahip olma ve hızlanma yeteneği test edildi.

Antrenmanın son bölümü:

Çalışma, taktiksel çift kale maçla tamamlandı. Bu bölümde oyuncuların sahadaki rollerini uygulamalı olarak denemelerine imkân verildi ve oyun içi yerleşimler ile hızlı geçiş çalışmalarına ağırlık verildi. Antrenmanın atmosferi, rekabetçi ama kontrollü geçti.

Teknik ekip, hazırlıkların planlandığı şekilde sürdüğünü belirterek oyuncuların maç gününe kadar istenen seviyeye ulaşması için benzer programların devam edeceğini ifade etti. Sivasspor, Antalyaspor karşılaşması öncesi çalışmalarına yoğunluk vererek hazırlıklarını sürdürüyor.

SİVASSPOR, TRENDYOL 1. LİG 2026-2027 SEZONUNUN 6. HAFTASINDA DEPLASMANDA ANTALYASPOR İLE OYNAYACAĞI KARŞILAŞMANIN HAZIRLIKLARINA BAŞLADI.