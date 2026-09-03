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Santarelli'den yarı finale mesaj: taraftar desteğiyle herkesi yenebiliriz

Almanya'yı 3-1 yenip yarı finale çıkan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başantrenörü Daniele Santarelli, en iyi oyunla herkesi yenebileceklerini söyledi.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 22:31

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Santarelli'den yarı finale mesaj: taraftar desteğiyle herkesi yenebiliriz

Santarelli'den yarı finale mesaj: taraftar desteğiyle herkesi yenebiliriz

CEV Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası çeyrek finalinde A Milli Kadın Voleybol Takımı, Almanya'yı 3-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Maçın ardından A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Çeyrek finalin zorluğu:

Santarelli, çeyrek final maçlarının her zaman sıkıntılı geçtiğini belirterek takımın baskıyı hissettiğini söyledi. Başantrenör, "Biraz baskıyı hissettik. Ya kaybedeceksiniz ya da madalya şansına devam edeceksiniz, madalya için oynamaya devam edeceksiniz" ifadelerini kullandı. Teknik ekip, son sette maçtaki bakış açılarının değiştiğini ve bu nedenle biraz gerillik yaşandığını aktardı.

Maçın akışına değinen Santarelli, kazandıkları ilk iki sette Almanya'yı 18 sayıda tuttuklarını vurguladı: "Kazandığımız ilk iki sette Almanya'yı 18 sayıda tuttuk. Bizi zor duruma soktular, iyi bir maç oynadılar." Bu tespit, maçın ilk bölümünde oyunun kontrolünün ağırlıklı olarak Türkiye'de olduğunu gösteriyor.

Yarı finalde hedef ve değerlendirme:

İtalyan başantrenör, yarı finale kalan takımlara saygı duyduklarını belirtti ve rakiplerle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Santarelli, "Her takıma çok büyük saygımız var, Sırbistan’a da çok büyük saygımız var. İtalya şu anda dünyanın en iyi takımlarından biri çünkü her şeyi kazandılar. Polonya bizi yendi. Sırbistan şu an çok komple bir takım durumunda" şeklinde konuştu.

Santarelli, hedeflerini özetlerken oyuncuların performansının sürdürülmesinin ve taraftar desteğinin önemine dikkat çekti: "Eğer en iyi voleybolumuzu oynamaya devam edersek, eğer taraftarlar da bizi desteklemeye devam ederlerse herkesi yenebiliriz." Bu sözler, hem saha içi sürekliliğin hem de tribün desteğinin yarı final yolculuğundaki rolünü ortaya koydu.

A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli, en iyi oyunlarını oynamaya devam...

A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli, en iyi oyunlarını oynamaya devam ettikleri takdirde herkesi yenebileceklerini söyledi.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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