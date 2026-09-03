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Talisca'nın Fenerbahçe macerası sona erdi

Fenerbahçe, Anderson Talisca ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Brezilyalı oyuncu, sarı-lacivertli formayla 75 maçta 44 gol ve 7 asist üretti.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 22:29

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Talisca'nın Fenerbahçe macerası sona erdi

Fenerbahçe'den resmi açıklama

Fenerbahçe, 2024-2025 sezonunun devre arasında kadrosuna kattığı Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca ile karşılıklı anlaşma sonucu yolların ayrıldığını duyurdu.

Karşılıklı fesih süreci:

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, tarafların uzlaşıyla sözleşmenin feshedildiği belirtildi. Fenerbahçe, Talisca'ya kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar dilediğini ifade etti.

Performansı ve istatistikleri:

Talisca, sarı-lacivertli formayla tüm kulvarlarda toplam 75 resmi maçta görev aldı ve bu karşılaşmalarda 44 gol ile 7 asistlik katkı sağladı. Kulüpten yapılan açıklamada kararın her iki tarafın menfaatleri gözetilerek alındığı vurgulandı.

ANDERSON TALİSCA (ARŞİV)

ANDERSON TALİSCA (ARŞİV)

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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