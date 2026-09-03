Talisca'nın Fenerbahçe macerası sona erdi

Fenerbahçe'den resmi açıklama

Fenerbahçe, 2024-2025 sezonunun devre arasında kadrosuna kattığı Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca ile karşılıklı anlaşma sonucu yolların ayrıldığını duyurdu.

Karşılıklı fesih süreci:

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, tarafların uzlaşıyla sözleşmenin feshedildiği belirtildi. Fenerbahçe, Talisca'ya kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar dilediğini ifade etti.

Performansı ve istatistikleri:

Talisca, sarı-lacivertli formayla tüm kulvarlarda toplam 75 resmi maçta görev aldı ve bu karşılaşmalarda 44 gol ile 7 asistlik katkı sağladı. Kulüpten yapılan açıklamada kararın her iki tarafın menfaatleri gözetilerek alındığı vurgulandı.

ANDERSON TALİSCA (ARŞİV)