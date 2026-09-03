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Evdeki destekle sahada daha fazlasını göstermek istiyoruz, hedef sırıbistan’ı geçmek

A Milli Kadın Voleybol Takımı kaptanı Eda Erdem Dündar, Almanya galibiyeti sonrası Sırbistan ile zorlu ama kaliteli bir yarı final beklediklerini söyledi.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 22:31

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Evdeki destekle sahada daha fazlasını göstermek istiyoruz, hedef sırıbistan’ı geçmek

Eda Erdem Dündar: "Sırbistan maçını zorlu ama keyifli bir mücadele olarak bekliyoruz"

A Milli Kadın Voleybol Takımı kaptanı Eda Erdem Dündar, CEV Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası çeyrek finalinde Almanya karşısında alınan 3-1'lik galibiyetin ardından basına açıklamalarda bulundu. Dündar, takımın sahadaki performansını överken, önlerindeki yarı finalde Sırbistan ile oynanacak maçın zor geçeceğini vurguladı.

Maçın genel değerlendirmesi:

Dündar, ilk sette Türkiye'nin oyunu ortaya koyduğunu, ikinci sette enerjilerinde düşüş yaşansa da set sonuna doğru ritminin tekrar oturduğunu belirtti. Üçüncü sette daha agresif ve hırslı bir Türkiye görüntüsüyle öne geçtiklerini, dördüncü sette zaman zaman düşüşler yaşansa da takımın saha içinde pozitif kalmayı başardığını söyledi. Teknik ekip ve yedek oyuncuların katkısını öne çıkaran kaptan, "Tam bir takım oyunu oynadık bugün" ifadesini kullandı.

Sırbistan değerlendirmesi:

Yarı finalde karşılaşacakları rakip hakkında da konuşan Dündar, iki ekibin birbirini çok iyi tanıdığını, liglerde Sırbistanlı oyuncuların yaygın olmasının bu tanışıklığı artırdığını ifade etti. Dündar sözlerini, "Zorlu bir maç olacak çünkü Sırbistan buraları her zaman oynayan bir takım. Türkiye de artık öyle. Seyir zevki yüksek, kaliteli bir voleybol olacağına eminiz" şeklinde sürdürdü ve umudunu galibiyet üzerine kurdu.

Kişisel durum ve ev sahibi avantajı:

Yaklaşık 4,5 ay sonra ilk resmi maçını oynadığını hatırlatan Dündar, kendini iyi hissettiğini ve maç maç daha iyi olacağını düşündüğünü belirtti. Uzun rallilerin ardından direncinin arttığını ve takım arkadaşlarının kendisine çok yardımcı olduğunu söyledi. 2005 yılından beri milli takımda olduğunu aktaran deneyimli file bekçisi, ilk kez İstanbul'da bir turnuvaya denk gelmesinin kendisi için özel olduğunu; aile ve seyircinin desteğinin motivasyonunu yükselttiğini dile getirdi. Dündar, "Evde oynamak çok keyifli. Benim için de güzel bir hatıra olacak. Umarım sonu da güzel biter" notunu ekledi.

Milli takımın kaptanı, takım olarak sahada iletişimin sürdüğünü ve yedek oyuncuların maçın akışına olumlu katkı sağladığını tekrar vurgulayarak, yarı finalde sahaya yansıtacakları oyunla galip gelmeyi hedeflediklerini belirtti.

A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem Dündar, Sırbistan maçının zorlu geçeceğini...

A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem Dündar, Sırbistan maçının zorlu geçeceğini belirterek, onların buraları her zaman oynayan bir takım olduğunu söyledi.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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