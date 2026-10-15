Sivasspor yağmura rağmen taktik düzen üzerinde yoğunlaştı

hazırlıklar yağmur altında devam etti:

Sivasspor, Trendyol 1. Lig 2026-2027 sezonunun 11. hafta karşılaşması öncesi antrenmanlarını yağmur altında gerçekleştirdi. Teknik direktör İsmet Taşdemir ve yardımcılarının yönetiminde yapılan çalışmada oyuncular, saha koşullarına uyum sağlayacak biçimde ısınma hareketleriyle lige hazırlandı.

antrenmanın içeriği ve önemi:

Antrenman programında yoğun şekilde pas çalışmaları ve taktik organizasyonlar yer aldı. Teknik ekip, yağmurun saha şartlarını etkileyebileceğini göz önünde bulundurarak top kontrolü ve kısa pas trafiğine odaklandı; bu hazırlıklar, maç taktiğinin antrenmanda prova edilmesine olanak sağladı.

maç bilgileri ve son hazırlıklar:

Trendyol 1. Lig 11. hafta mücadelesi, 17 Ekim 2026 Cumartesi günü saat 16.00'da Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak. Sivasspor, Sarıyer karşılaşması için saha alışkanlıkları ve taktik düzen üzerinde son dokunuşları yağmur altında yaparak maça hazırlanıyor.

Teknik ekip ve oyuncuların uyguladığı çalışma programı, maç günü beklenen hava ve saha koşullarına karşı takımın adaptasyonunu artırmayı hedefliyor. Antrenmanın temposu, ekip disiplininin korunmasına ve maç planının sahada uygulanmasına öncelik verdi.

SİVASSPOR, TRENDYOL 1. LİG 2026-2027 SEZONUNUN 11. HAFTASINDA SAHASINDA SARIYER İLE OYNAYACAĞI KARŞILAŞMANIN HAZIRLIKLARINI YAĞMUR ALTINDA SÜRDÜRDÜ.