Hazırlıklar sürüyor: Bozkurt taraftarı Çorlu maçının ardından geri bekliyor

Elazığspor'da hazırlıklar ve sakatlık raporu

Seza Çimento Elazığspor, Nesine 2. Lig Beyaz Grup'un 7. haftasında Arnavutköy Belediyespor'u ağırlamaya hazırlanıyor. Teknik direktör Serdar Bozkurt antrenman öncesi takımın durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çorlu mağlubiyeti ve Hatayspor değerlendirmesi:

Bozkurt, iç sahada Çorluspor 1947 karşısında alınan yenilginin takımı etkilediğini belirterek, "İçeride çok talihsiz bir mağlubiyet almıştık. Onun verdiği bir gerginlikle çıkıyorsunuz maça. Çünkü hiç hataya yer yok." dedi. Ardından Hatayspor karşılaşmasına ilişkin olarak sahanın zeminine vurgu yaptı ve ekledi: "O zeminde iyi çalıştık, iyi oynadık. Belki ilk yarı neticeyi elde edemedik ama ikinci yarı onların oyununu düşüreceğimizi biliyorduk. Futbolcularımız da bunun farkındaydı. Sabırlıydık, sakindik ve neticeyi 3 gol atarak aldık."

Sakatlar ve kadro değerlendirmesi:

Bozkurt, gruptaki birçok takımın genç ve dinamik yapıda olduğuna dikkat çekti: "Hatay'la hemen hemen aynı. Yine onlar gibi genç, dinamik koşan bir ekip. Bizim grubumuzda bu yıl böyle çok fazla takım var." Sakat oyuncuların durumunu tek tek açıkladı. Barış'ın sağlık durumu için iki ünite kan alındığını, salı günü tekrar kan vereceğini ve değerlerinin kontrol edileceğini söyledi. Değerleri yerine gelirse antrenmanlara katılabileceği belirtildi.

Furkan'ın bileğinde bir sorun bulunduğunu, ancak durumunun ciddi olmadığını ve bugün antrenmana çıkacağını paylaştı. Kemal için ise sürecin son aşamalara geldiğini, küçük koşulara başladığını ve bu hafta takımla olmayabileceğini ifade etti.

Tribünlere çağrı ve takım mesajı:

Takımda genel olarak sıkıntı olmadığını vurgulayan Bozkurt, "Çalışmalarımız iyi. Moralimiz yerinde. Taraftarlarımızı Çorlu maçındaki gibi bekliyoruz. O maçta onları çok üzdük. Bunun farkındayız, bunu biliyoruz." diyerek taraftarlara seslendi. Bozkurt, birlik mesajı vererek, "Biz hep beraber bir takımız, taraftarlarımızla beraber bir takımız" ifadesini kullandı ve maç günü destek için stada çağrı yaptı.

Elazığspor, Arnavutköy Belediyespor karşısına eksiklerin durumuna göre kadrosunu şekillendirerek çıkacak. Teknik heyet çalışmaların sürdüğünü ve hedefin üç puan olduğunu vurguladı.

ELAZĞSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ SERDAR BOZKURT