Sivas'ta amatör spor haftası renkli hentbol ve basketbol gösterilerine ev sahipliği yaptı

Sivas'ta amatör spor haftası etkinlikleri:

Sivas'ta düzenlenen Amatör Spor Haftası kapsamında hentbol ve basketbol gösteri maçları gerçekleştirildi. Farklı spor branşlarını bir araya getiren organizasyon, sporun birleştirici gücünü ve gençlerle deneyimli isimler arasındaki bağı ön plana çıkardı.

hentbol gösterileri:

Hentbol müsabakaları Mecnun Otyakmaz Spor Salonunda yapıldı. Maçlarda eski sporcular yeniden sahaya çıkarak hünerlerini sergiledi; karşılaşmalar dostluk ve dayanışma havasında geçti. Etkinlik sonunda sporculara katılım belgeleri takdim edildi.

basketbol gösterileri:

Programın bir diğer ayağında ise basketbol gösterileri Taha Akgül Spor Salonunda oynandı. Farklı yaş ve deneyim gruplarından sporcuların bir araya geldiği maçlarda basketbol heyecanı yaşandı ve gösteri müsabakalarının ardından katılımcılara yine katılım belgeleri verildi.

Her iki branştaki etkinlikler, hem seyirciye hem de katılımcılara sporun rekabetin ötesinde birleştirici bir rolü olduğunu hatırlattı ve yerel spor kültürünün güçlenmesine katkı sağladı.

SİVAS’TA AMATÖR SPOR HAFTASI ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA HENTBOL VE BASKETBOL GÖSTERİ MAÇLARI DÜZENLENDİ. FARKLI SPOR BRANŞLARINI BİR ARAYA GETİREN ORGANİZASYONLARDA SPORCULAR, HEM MÜCADELE ETTİ HEM DE SPORUN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜNÜ ORTAYA KOYDU.