Sivas'ta hakkında kesinleşmiş cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Operasyon ve yakalama

Sivas Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün koordineli çalışması kapsamında, hakkında yakalama müzekkeresi bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürdü.

Yapılan çalışmalarda, FETÖ/PYD silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü B.A. yakalandı.

Adli süreç ve teslim

Yakalanan hükümlü hakkında gerekli adli işlemler yapıldıktan sonra, güvenlik güçleri tarafından Sivas E Tipi Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Çalışmaların seyri

Yetkililer, hakkında yakalama müzekkeresi bulunan diğer şahısların da yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini bildirdi. Soruşturma ve yakalama süreçleri koordineli şekilde yürütülüyor.

FETÖ/PYD SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA SUÇUNDAN 6 YIL 10 AY 15 GÜN KESİNLEŞMİŞ HAPİS KARARI BULUNAN B.A. SİVAS’TA YAKAYI ELE VERDİ. ADLİ İŞLEMLERİN TAMAMLANMASININ ARDINDAN, SİVAS E TİPİ CEZA İNFAZ KURUMUNA TESLİM EDİLDİ.