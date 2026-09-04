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Sivas'ta hakkında kesinleşmiş cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

FETÖ/PYD üyeliğinden 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.A. isimli firari, Sivas'ta düzenlenen çalışmayla yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 15:56

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Sivas'ta hakkında kesinleşmiş cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Operasyon ve yakalama

Sivas Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün koordineli çalışması kapsamında, hakkında yakalama müzekkeresi bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürdü.

Yapılan çalışmalarda, FETÖ/PYD silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü B.A. yakalandı.

Adli süreç ve teslim

Yakalanan hükümlü hakkında gerekli adli işlemler yapıldıktan sonra, güvenlik güçleri tarafından Sivas E Tipi Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Çalışmaların seyri

Yetkililer, hakkında yakalama müzekkeresi bulunan diğer şahısların da yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini bildirdi. Soruşturma ve yakalama süreçleri koordineli şekilde yürütülüyor.

FETÖ/PYD SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA SUÇUNDAN 6 YIL 10 AY 15 GÜN KESİNLEŞMİŞ HAPİS KARARI...

FETÖ/PYD SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA SUÇUNDAN 6 YIL 10 AY 15 GÜN KESİNLEŞMİŞ HAPİS KARARI BULUNAN B.A. SİVAS’TA YAKAYI ELE VERDİ. ADLİ İŞLEMLERİN TAMAMLANMASININ ARDINDAN, SİVAS E TİPİ CEZA İNFAZ KURUMUNA TESLİM EDİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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