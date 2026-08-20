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Sivrihisar'da çevredekilerin yardımıyla kurtarılan engelli sürücü

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde üç tekerlekli aracı devrilen yürüme ve konuşma engelli İ.Ö.'nün yardımına çevredeki vatandaşlar koştu; sürücü hafif sıyrıklarla kurtuldu.

GİRİŞ: 20 Ağustos 2026 - 12:22

GÜNCELLEME: 20 Ağustos 2026 - 12:27

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Sivrihisar'da çevredekilerin yardımıyla kurtarılan engelli sürücü

Kaza ve ilk müdahale:

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde, yürüme ve konuşma engelli olan İ.Ö., dün gece saatlerinde kullandığı üç tekerlekli engelli aracı ile kaza geçirdi. Aracın devrilmesi üzerine çevrede bulunan vatandaşlar hızla olay yerine gelerek sürücünün yardımına koştu. Olayı görenlerin müdahalesiyle İ.Ö. araçtan çıkarıldı ve olayın ardından sağlık durumunun iyi olduğu, sadece hafif sıyrıklarla atlatıldığı bildirildi.

Vatandaşların çabası ve araçtaki hasar:

Kazanın ardından çevredekiler, hem İ.Ö.'ye destek oldu hem de devrilen aracın tekrar kullanılabilmesi için çaba gösterdi. Yapılan müdahalelere rağmen devirilen engelli aracı kullanılamaz hale geldi. Vatandaşlar, kazazedeye ilk yardım sağladı ve gerekirse takip eden resmi sağlık birimlerinin yönlendirilmesi için iletişime geçti.

Olay anı, bölgedeki bir vatandaşın amatör kamerasına yansıdı; görüntülerde çevredeki kişilerin hızlı şekilde yardıma koştuğu ve kazazedeye destek verdiği görülüyor. Yetkililer, benzer durumlarda toplum desteğinin önemine dikkat çekerken, engelli mobilite araçlarının bakım ve güvenli kullanımının önemini vurguladı.

ESKİŞEHİR’DE ÜÇ TEKERLEKLİ ENGELLİ ARACI DEVRİLEN YÜRÜME VE KONUŞMA ENGELLİ VATANDAŞIN YARDIMINA...

ESKİŞEHİR’DE ÜÇ TEKERLEKLİ ENGELLİ ARACI DEVRİLEN YÜRÜME VE KONUŞMA ENGELLİ VATANDAŞIN YARDIMINA ÇEVREDEKİ VATANDAŞLAR KOŞTU.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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