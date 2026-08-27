Siyasette görevine yasal kısıtlama: Yeni Parti Burdur il başkanı tutuklandı

Yeni Parti Burdur il başkanının tutuklanma süreci

Yeni Parti Burdur İl Başkanı Barış Ayten, 3 Temmuz gecesi alkollü araç kullanırken karıştığı kaza ve sonraki adli süreç sonucunda tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alınan Ayten, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi ve savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Yürütülen soruşturma ve yargılama sonucunda Ayten hakkında 7 ay hapis cezası verildi. Dosyada daha önce işlenmiş bir suç nedeniyle bulunan mükerrer dosyanın da sürece dahil olduğu belirtildi. Hakkındaki işlemlerin tamamlanmasının ardından Ayten, 17 Ağustos akşamı teslim oldu ve tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi.

olayın kronolojisi:

Olayın ilk aşaması 3 Temmuz gecesinde meydana geldi; alkollü araç kullanımı nedeniyle kazaya karışan Ayten, olay yerinde ifadeye alınmak üzere gözaltına alındı. İlk adli işlem sonrası adliyeye sevk edildi ve savcılık işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Ardından yürütülen kovuşturma neticesinde mahkemece verilen hüküm ve mevcut mükerrer dosya dikkate alınarak 7 aylık hapis cezası kesinleşti ve Ayten, 17 Ağustos’ta teslim olmasının ardından hükümlü sıfatıyla cezaevine gönderildi.

siyasi ve hukuki sonuçları:

Ayten hakkında verilen mahkeme kararının bir diğer doğrudan sonucu da siyasi haklara ilişkin oldu. Türk Ceza Kanunu'nun 53/1-d maddesi uyarınca, hükümlünün cezasının infazı tamamlanıncaya kadar siyasi parti yöneticisi veya denetçisi olamayacağı bildirildi. Buna göre Yeni Parti'nin Burdur İl Başkanı sıfatını taşıyan Ayten, ceza süresi boyunca parti yöneticiliği görevlerini yürütemeyecek ve yasal kısıtlamalara tabi olacak.

Parti içindeki görev dağılımı ve yürütme ile ilgili uygulanacak prosedürler, yasal sürecin gerektirdiği kısıtlamalar çerçevesinde ilerleyecek.

YENİ PARTİ BURDUR İL BAŞKANI BARIŞ AYTEN