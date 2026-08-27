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Söğüt'te sıcak asfalt çalışması Oğuzkent yolunu geçici süreyle trafiğe kapattı

Söğüt'te yürütülen sıcak asfalt çalışmaları nedeniyle Bozüyük Yolu Kavşağı ile Oğuzkent arasındaki güzergâh araç trafiğine kapatıldı.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 12:39

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Söğüt'te sıcak asfalt çalışması Oğuzkent yolunu geçici süreyle trafiğe kapattı

Söğüt ilçesinde Oğuzkent yolu asfalt çalışması nedeniyle kapatıldı

Bilecik'in Söğüt ilçesinde devam eden sıcak asfalt çalışmaları nedeniyle ulaşımda düzenleme yapıldı. Çalışmalar kapsamında Bozüyük Yolu Kavşağı ile Oğuzkent arasındaki güzergâh araç trafiğine kapatıldı, bölgedeki araç akışı tedbir amaçlı sınırlandırıldı.

Kapatmanın kapsamı:

Yetkililer, kapatmanın güzergâh boyunca sürdürülen sıcak asfalt serimi nedeniyle alındığını belirtiyor. Uygulama Bozüyük Yolu Kavşağı ile Oğuzkent arasındaki kesimi kapsıyor; çalışmanın tamamlanmasına kadar bu bölümden motorlu araç geçişine izin verilmeyecek.

Sürücülere uyarılar:

Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut yaptığı açıklamada, "Oğuzkent’ten Söğüt istikametine ulaşım açık olup, sürücülerimizin bu güzergâhı kullanmaları önemle rica olunur. Çalışmalar süresince sürücülerimizin trafik işaret ve yönlendirmelerine uymalarını rica eder, anlayışınız için teşekkür ederiz" dedi. Yetkililer yol kullanıcılarını işaret ve yönlendirmelere uymaya, alternatif rota tercih etmeye ve çalışma bölgesinde dikkatli olmaya çağırıyor.

Belediye ve yol ekipleri çalışmaların hızlı ve güvenli şekilde tamamlanması için programlı bir çalışma yürütüyor. Sürücüler, güzergâhın durumunu belediye duyurularından takip etmeli ve yönlendirmelere uyarak ulaşım güvenliğine katkı sağlamalıdır.

SÖĞÜT’TE OĞUZKENT YOLU ASFALT ÇALIŞMASI NEDENİYLE TRAFİĞE KAPATILDI SÖĞÜT BELEDİYE BAŞKANI FERHAT...

SÖĞÜT’TE OĞUZKENT YOLU ASFALT ÇALIŞMASI NEDENİYLE TRAFİĞE KAPATILDI SÖĞÜT BELEDİYE BAŞKANI FERHAT DURGUT

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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