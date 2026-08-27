Yıldırım'dan gençlere Çanakkale'de ecdada saygı yolculuğu

Yıldırım'dan Çanakkale gezisiyle gençlere tarih dersi

Yıldırım Belediyesi, gençlerin tarih bilincini güçlendirmek amacıyla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle Çanakkale'ye gezi düzenledi. Program kapsamında toplam 76 öğrenci katıldı. Öğrenciler, Gelibolu Tarihi Yarımadası'ndaki şehitlik alanlarını ziyaret ederek, milli mücadele döneminin izlerini ve fedakârlık hikâyelerini yerinde görme fırsatı buldu.

Gelibolu'da duygusal anlar:

Ziyaret sırasında gençler Çanakkale ruhunu hissettiklerini belirtti. Şehitliklerde saygı duruşu ve anma programları esnasında duygusal anlar yaşandı; katılımcılar vatan için can verenleri yad ederken hem minnet hem de gurur duygusunu dile getirdi.

Başkan Yılmaz'ın değerlendirmesi:

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz etkinliğin önemine vurgu yaparak şunları söyledi: "Çanakkale tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biridir. Çanakkale aynı zamanda bir destanının adıdır. Çanakkale’de yazılan bu eşsiz kahramanlık hikayesi, bugün de bizlere yol göstermeye devam ediyor. Geleceğimiz olan gençlerimizin ecdadın yazdığı bu destanı hissetmeleri ve o ruhu anlamaları çok önemli. Yıldırım Belediyesi olarak gençlerimizin tarihimizle bağlarını güçlendiren bu tür etkinlikleri sürdüreceğiz. Bu vesileyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, Çanakkale’de destan yazan tüm kahramanlarımızı ve vatan uğruna can veren aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum" dedi.

Geziye katılan öğrenciler program sonunda Başkan Yılmaz'a teşekkürlerini iletti ve benzer öğrenme odaklı etkinliklerin sürmesini talep etti.

YILDIRIM BELEDİYESİ, GENÇLERİ ÇANAKKALE’NİN TARİHİ VE MANEVİ ATMOSFERİYLE BULUŞTURDU.