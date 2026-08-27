Çocuklar merkezefendi'de 6. toplu sünnet şöleninde bir araya geldi

etkinlikten notlar:

Merkezefendi Belediyesi tarafından bu yıl altıncısı gerçekleştirilen toplu sünnet şöleni, Bereketler Toplantı ve Sergi Salonu'nda düzenlendi. Etkinlikte ihtiyaç sahibi ve dar gelirli ailelerin çocukları uzman doktorlar tarafından modern cerrahi yöntemlerle, hijyenik ortamda ve ücretsiz olarak sünnet edildi. Sünnet olan çocuklar aileleriyle birlikte şölende bir araya gelerek günü kutladı.

Program kapsamında çocuklar için hazırlanan pasta, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan ile birlikte kesildi; ardından şarkılar söylendi ve ailelerin katılımıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Akşam boyunca sahne alan Merkezefendi Belediye Orkestrası ailelere unutulmaz anlar yaşattı. Toplu Sünnet Şöleni'ne muhtarlar, meclis üyeleri, birim müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

başkan şeniz doğan'ın mesajı:

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, çocukların yüzündeki tebessüm ve ailelerin mutluluğuna ortak olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Başkan Doğan etkinlikle ilgili olarak Her yıl bu coşkuyu ve bu birlikteliği sizlerle beraber yaşıyoruz. Bizler yerel yöneticiler olarak yollar yapıyoruz, binalar yapıyoruz ama benim için şehrimizdeki birliği, beraberliği ve huzuru sağlamak çok kıymetli ifadelerine yer verdi ve bütün sünnet olan çocuklarımıza 41 kere maşallah diledi. Doğan, evlatların eşit şartlarda yaşaması ve örf ile adetlerin gelecek kuşaklara aktarılmasının önemine vurgu yaptı.

sponsorlar ve teşekkürler:

Etkinliğin düzenlenmesine katkı sağlayan kurum ve kuruluşlar, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan tarafından plaketle onurlandırıldı. Sünnet şöleninin ana sponsoru olarak yer alan Denizli Özel Egekent Hastanesi adına hazırlanan plaket, Kurumsal Pazarlama Sorumlusu Belma Güler tarafından Başkan Doğan'ın elinden teslim alındı. Belma Güler, Özel Ege Kent Hastanesi olarak sosyal sorumluluk projelerini önemsediklerini ve Merkezefendi Belediyesi öncülüğündeki bu tür desteklerin sürdürüleceğini bildirdi.

Merkezefendi Belediyesi'nin sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde yürüttüğü çalışmalar, toplumsal dayanışma ve yardımlaşma örneği olarak değerlendirildi. Etkinlik, çocuklar ve aileleri için hem geleneksel bir ritüeli yaşama hem de paylaşım ve birlik duygusunun güçlenmesine vesile oldu. Şölende yaşanan renkli görüntüler ve paylaşılan anılar, katılımcılar tarafından memnuniyetle hatırlanacak nitelikteydi.

MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ’NCE ALTINCI KEZ DÜZENLENEN SÜNNET ŞÖLENİ İLE ÇOCUKLAR BEREKETLER TOPLANTI VE SERGİ SALONUNDA GERÇEKLEŞTİRİLEN ETKİNLİKTE GÖNÜLLERİNCE EĞLENDİ. ÇOCUKLARIN AİLELERİYLE BİRLİKTE GÜZEL ANILAR BİRİKTİRDİĞİ ÖZEL ETKİNLİĞE SPONSOR OLAN DENİZLİ ÖZEL EGEKENT HASTANESİ PLAKETLE ONURLANDIRILDI.