Harflerle yeni bir başlangıç: KAYMEK'le okuma yazma hayali gerçeğe dönüşüyor

Kayseri'de erişilebilir eğitimle yeni fırsat

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve eğitim markası KAYMEK, Eskişehir Bağları Tesisi'nde açtığı Yetişkinler 1. Kademe Okuma Yazma Kursu ile uzun yıllardır eğitim imkânına erişemeyen yetişkinlere yeni bir şans sundu. Kurs, yaşamının bir döneminde okuma yazma öğrenemeyen vatandaşlara temel becerileri kazandırmayı, özgüvenlerini artırmayı ve günlük hayatlarını daha bağımsız sürdürebilmelerini hedefliyor.

Kursiyerlerin duyguları ve geri dönüşleri:

Kursiyerler, yıllardır içinde kalan öğrenme arzusunu hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyor. Katılımcılardan biri, "Okumaya, yazmaya geldik, öğretmenimizden memnunuz. Burayı açtıkları için teşekkür ederiz" sözleriyle memnuniyetini dile getirirken, bir diğer kursiyer duygularını şöyle aktardı: "Buraya geldiğimiz için çok mutluyuz. Bu kursu açanlardan Allah razı olsun. İnşallah okuyup yazacağız ve mutlu olacağız. İçimizde kalmıştı, okuyamadık, şimdi çabalıyoruz".

Bazı kursiyerler günlük yaşamlarındaki pratik zorlukların üstesinden daha rahat gelebildiklerini belirtti. Bir katılımcı, "Okuma yazma bilmiyorduk. KAYMEK’e teşekkür ediyorum. Kendi işimizi yeri geldiğinde halledemiyorduk. En azından artık işimizi yapabiliriz. Harfleri öğrendik, okuyabiliyoruz. Herkesin işi gücü rast gelsin, Allah bin kere razı olsun" diyerek kursun somut faydalarını vurguladı.

Eğitmenin gözlemleri ve programın seyri:

Eğitmen İbrahim Sarıtoprak, kursun yaklaşık 1,5-2 ay süredir devam ettiğini ve talebin başından beri yoğun olduğunu söyledi. Sarıtoprak, eğitimin sadece harfleri öğretmekten öte, kursiyerlerin hayatlarına dokunan bir dönüşüm süreci olduğunu ifade ederek, "Buraya ilk geldiğimizde talebin çok fazla olduğunu gördük. Yavaş yavaş öğreniyorlar. En güzel tarafı, onlar okudukça gözlerindeki ışığı ve yaşama enerjilerini görmek. Bu durum bizleri ziyadesiyle memnun ediyor" dedi.

Sarıtoprak, kursun ikinci aşamasının da açılacağını belirterek, KAYMEK'in katılımcılara sadece temel okuryazarlık kazandırmakla kalmayıp, aynı zamanda mesleki, kültürel ve kişisel gelişim imkânlarıyla hayatlarını daha geniş bir perspektife taşımayı hedeflediğini anlattı.

Kamu hizmetinde örnek bir yaklaşım

Bu girişim, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin "insana dokunan, hayatı kolaylaştıran ve fırsat eşitliğini güçlendiren" hizmet anlayışının somut bir yansıması olarak değerlendiriliyor. Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın eğitim ve insan odaklı politikasının pratik bir örneği olan kurs, eğitimde yaş sınırı olmadığını göstererek, toplumun farklı kesimlerine ulaşan kapsayıcı bir model sunuyor.

Kursiyerler her öğrendikleri harf ve kelimeyle hayatlarında yeni bir sayfa açarken, belediyenin bu tür programları hem bireysel hem toplumsal düzeyde uzun vadeli kazanımlar vaat ediyor. KAYMEK'in Eskişehir Bağları'ndaki çalışması, yerel yönetimin eğitimde fırsat eşitliği sağlamaya yönelik adımlarının önemini bir kez daha ortaya koyuyor.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ; KAYMEK ARACILIĞIYLA ESKİŞEHİR BAĞLARI’NDA AÇTIĞI YETİŞKİNLER 1. KADEME OKUMA YAZMA KURSU İLE VATANDAŞLARIN YILLARDIR YARIM KALAN EĞİTİM HAYALLERİNE IŞIK OLUYOR.