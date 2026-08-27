türkeli'de iki dönümlük aile bahçesi büyük kavun ve karpuz verdi

Tümerkan Mahallesi'nde aile üretimi beklenenin üzerinde verim sağladı

Sinop'un Türkeli ilçesinde küçük ölçekli aile üretimi, ortaya çıkan ürünlerle dikkat çekiyor. İlçenin Tümerkan Mahallesi sınırları içinde, hastane üst tarafındaki yaklaşık 2 dönümlük alanda yürütülen çalışma, hem ağırlık hem de lezzet açısından olumlu sonuçlar verdi.

üretimin boyutu ve sonuçları:

Bahçeyi işleten Ahmet Yıldırım ile torunu Yavuz Kağan Yıldırım aile ihtiyaçları için başlattıkları üretimde beklenenden fazla verim aldıklarını belirtti. Yıldırım, yetiştirdikleri kavunların 3 kilogramın üzerine, karpuzların ise 4 kilogramın üzerine çıktığını ve ürünlerin lezzetinden memnun olduklarını söyledi.

Üretim tamamen küçük ölçekli ve aile içi tüketim amaçlı başlasa da elde edilen meyvelerin büyüklüğü ve tadı, bölgedeki verim potansiyelinin somut bir göstergesi olarak öne çıktı. Elde edilen sonuçlar, sınırlı alanda bile doğru bakım ve iklim uyumuyla yüksek kalitede ürün alınabileceğini gösteriyor.

bölgesel potansiyel ve gelecek çağrısı:

Yıldırım, Türkeli'nin bazı iklim ve arazi koşullarının kavun ve karpuz yetiştiriciliğine uygun olduğunu söyleyerek, bu tür üretimin ilçede yaygınlaşabileceğine dikkat çekti. 'Biz ailemiz için küçük ölçekte başladık ve oldukça güzel sonuç aldık' diyen Yıldırım, hem ağırlık hem de lezzet açısından memnuniyetini vurguladı.

Yıldırım, ileride üretim artarsa ilçeye özgü bir ürün markasının ortaya çıkabileceğini belirtti ve hemşehrilerine çağrıda bulundu: 'Hemşehrilerimiz de değerlendirirse ileride "Türkeli karpuzu" adıyla bölgemize özgü, bilinen bir ürün haline gelebilir.' Bu söylem, küçük alanların üretime kazandırılmasının hem aile bütçesine hem de ilçenin tanınırlığına katkı sağlayacağına işaret ediyor.

Türkeli'de aile ihtiyaçlarını karşılamak üzere başlayan bu üretim örneği, yerel tarımsal potansiyelin değerlendirilmesi açısından somut bir model sunuyor. Küçük ölçekli girişimlerin doğru alanlarda uygulanması halinde bölgesel çeşitlilik ve katma değer yaratma potansiyeli bulunuyor.

TÜRKELİ’DE KAVUN VE KARPUZLAR KİLOLARIYLA DİKKAT ÇEKTİ SİNOP'UN TÜRKELİ İLÇESİNDE UYGUN ALANLARDA YAPILAN KÜÇÜK ÖLÇEKLİ TARIMSAL ÜRETİM, ORTAYA ÇIKAN ÜRÜNLERLE DİKKAT ÇEKMEYE DEVAM EDİYOR.