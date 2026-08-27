Dolar 48,1282 +0,02%
Euro 56,1574 -0,07%
Bist 14.567,84 -0,29%
Altın Gram 7.188,55 -0,16%
EUR/USD 1,1644 -0,12%
Brent Petrol 87,23 +0,33%
--°

Maltepeli kadınlar boğazda buluştu, yazı sanat ve dostlukla uğurladı

Maltepe Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen matinede Maltepeli kadınlar Boğaz'da sanat, sohbet ve yeni dostluklar kurdu.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 13:18

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Maltepeli kadınlar boğazda buluştu, yazı sanat ve dostlukla uğurladı

Maltepe'de boğaz matinesi

Maltepe Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Turizm Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen "İstanbul’u Keşfediyoruz Kadınlar Matinesi", Maltepe’nin farklı mahallelerinden kadınları İstanbul Boğazı'nın eşsiz manzarasında bir araya getirdi.

gün nasıl geçti:

Katılımcılar, tekne turu boyunca boğazın doğal ve tarihi dokusunu izlerken sanat ve eğlenceye dair etkinliklerle karşılaştı. Program süresince sunulan ikramlar eşliğinde sohbetler yapıldı; yeni komşuluklar kuruldu ve var olan ilişkiler güçlendirildi. Katılımcılar, hem dinlenme hem de sosyalleşme fırsatı bulduklarını belirtti.

etkinliğin amacı ve devamı:

Etkinlik, kent içi sosyal bağları kuvvetlendirmeyi ve kadınların kültürel deneyimlere katılımını artırmayı amaçlıyor. Organizasyonun dönük hedefleri doğrultusunda düzenlenen matine serisinin önümüzdeki günlerde Maltepe Belediyesi tarafından sürdürüleceği bildirildi. Belediyenin kadınlara yönelik gezi programları, benzer etkinliklerle devam edecek.

Etkinlik, katılımcıların bir arada vakit geçirip yeni dostluklar edinmesi ve İstanbul’un tarihi ile sanat ortamını deneyimlemesi açısından dikkat çekti. Hem sosyal dayanışma hem de kültürel keşif odaklı bu tür programların ilçede düzenli olarak yapılmasının planlandığı ifade edildi.

MALTEPELİ KADINLAR İSTANBUL’UN EŞSİZ BOĞAZ MANZARASI EŞLİĞİNDE EĞLENCE, SANAT VE TARİH DOLU BİR...

MALTEPELİ KADINLAR İSTANBUL’UN EŞSİZ BOĞAZ MANZARASI EŞLİĞİNDE EĞLENCE, SANAT VE TARİH DOLU BİR GÜN GEÇİRİP YAZA VEDA ETTİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Şaphane'de İlyas Ercan Aslan'ın anısı kabri başında yad edildi
images

türkeli'de iki dönümlük aile bahçesi büyük kavun ve karpuz verdi
images

Yıldırım'dan gençlere Çanakkale'de ecdada saygı yolculuğu
images

Çocuklar merkezefendi'de 6. toplu sünnet şöleninde bir araya geldi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

İstanbul'da fitness haftası sahaya indi: milli takım seçmeleri başladı

Kucağındaki çocuk önünde eşini vuran şüpheli adliyeye sevk edildi

Minik ellerden doğan halılar: Demirci'de kültür dersi

İkinci elde change tuzağı: şasi numarası mağduriyeti yıllar sonra ortaya çıkabiliyor

TREND HABERLER

İlk rus transfer: Galatasaray'ın yeni yüzü Aleksey Batrakov

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

Bursa'da kavşağa dönüş yapan araca çarpan jip: iki özel güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor

Salah ve Shomurodov’un golleriyle ilk yarı 1-1

Kayseri'de kavşakta çarpışma: dört yaralı