Maltepeli kadınlar boğazda buluştu, yazı sanat ve dostlukla uğurladı

Maltepe'de boğaz matinesi

Maltepe Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Turizm Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen "İstanbul’u Keşfediyoruz Kadınlar Matinesi", Maltepe’nin farklı mahallelerinden kadınları İstanbul Boğazı'nın eşsiz manzarasında bir araya getirdi.

gün nasıl geçti:

Katılımcılar, tekne turu boyunca boğazın doğal ve tarihi dokusunu izlerken sanat ve eğlenceye dair etkinliklerle karşılaştı. Program süresince sunulan ikramlar eşliğinde sohbetler yapıldı; yeni komşuluklar kuruldu ve var olan ilişkiler güçlendirildi. Katılımcılar, hem dinlenme hem de sosyalleşme fırsatı bulduklarını belirtti.

etkinliğin amacı ve devamı:

Etkinlik, kent içi sosyal bağları kuvvetlendirmeyi ve kadınların kültürel deneyimlere katılımını artırmayı amaçlıyor. Organizasyonun dönük hedefleri doğrultusunda düzenlenen matine serisinin önümüzdeki günlerde Maltepe Belediyesi tarafından sürdürüleceği bildirildi. Belediyenin kadınlara yönelik gezi programları, benzer etkinliklerle devam edecek.

Etkinlik, katılımcıların bir arada vakit geçirip yeni dostluklar edinmesi ve İstanbul’un tarihi ile sanat ortamını deneyimlemesi açısından dikkat çekti. Hem sosyal dayanışma hem de kültürel keşif odaklı bu tür programların ilçede düzenli olarak yapılmasının planlandığı ifade edildi.

MALTEPELİ KADINLAR İSTANBUL’UN EŞSİZ BOĞAZ MANZARASI EŞLİĞİNDE EĞLENCE, SANAT VE TARİH DOLU BİR GÜN GEÇİRİP YAZA VEDA ETTİ.