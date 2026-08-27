Çıldır'da dolu ve aşırı yağış tarım arazilerinde hasar bıraktı

Çıldır'da tarım arazilerinde saha incelemesi:

Ardahan'ın Çıldır ilçesinde etkili olan dolu ve şiddetli yağış sonrası tarım ekipleri, zarar gören arazilerde kapsamlı bir inceleme gerçekleştirdi. Ekipler, sahada yaptığı tespitlerle özellikle ekili alanlarda oluşan hasarı yerinde belirledi.

İncelemelerde, dolu yağışının ürün yüzeylerinde ve bitki örtüsünde oluşturduğu etkiler not edildi. Tarım ekipleri her parseli tek tek kontrol ederek gözlemlere dayalı kayıt tuttu ve hasarın türünü sınıflandırdı.

Hasar tespiti ve raporlama süreci:

Yapılan saha çalışmasının tamamlanmasının ardından elde edilen veriler derlenecek ve rapor haline getirilecek. Bu rapor üzerinden gerekli değerlendirmeler yapılacak ve üreticilerin yaşadığı mağduriyetin boyutu netleştirilecek.

Yetkililer, çalışmaların titizlikle sürdüğünü belirterek, tespit edilen bulguların idari ve teknik değerlendirmelerde temel oluşturacağını vurguladı. Sahadan toplanan veriler doğrultusunda sonraki adımlar planlanacak.

ARDAHAN'DA AŞIRI YAĞIŞ VE DOLU NEDENİLE ZARAR GÖREN ARAZİLERDE HASAR TESPİTİ YAPILDI. (OLGUN YILDIZ/ARDAHAN-İHA)