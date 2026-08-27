Sokak kavgası okul önündeki çöp kutusunda tabanca ortaya çıkardı

Olayın gelişimi:

Olay, Eskişehir Tepebaşı ilçesi Fevziçakmak Mahallesi Nato Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.A. ile K.E. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada K.E., kafa bölgesinden darp edilerek yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı K.E., ambulansla Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polisin bulguları:

İnceleme yapan polis ekipleri, kavgaya sahne olan bölgedeki bir okulun önünde bulunan çöp kutusunda şarjörsüz bir tabanca tespit etti. Ekiplerin çevredeki aramalarında tabancaya ait düştüğü değerlendirilen şarjör de bulundu.

Bulunan silah ve şarjör muhafaza altına alınarak detaylı inceleme için kriminal laboratuvara gönderildi. Olayla bağlantılı olduğu belirtilen B.A. polis ekiplerince gözaltına alındı ve işlemlerinin ardından karakola götürüldü. Soruşturma ve olay yeri incelemesi devam ediyor.

ESKİŞEHİR'DE İKİ KİŞİ ARASINDA ÇIKAN KAVGADA BİR KİŞİ BAŞINDAN YARALANARAK HASTANEYE KALDIRILIRKEN, OLAY YERİNDEKİ OKUL ÖNÜNDEKİ ÇÖP KUTUSUNDA ŞARJÖRSÜZ BİR TABANCA İLE ÇEVREDE DÜŞEN ŞARJÖR ELE GEÇİRİLDİ.