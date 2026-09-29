Sokaklar bütçe tartışıyor: Fransız kamu çalışanları ve itfaiyeciler kaynak istedi

Gösterilerin kapsamı ve katılım:

Fransa’da başta başkent Paris olmak üzere ülke genelinde kamu çalışanları ve itfaiyeciler maaş artışı, personel takviyesi ve kamu hizmetlerine daha fazla kaynak sağlanması talebiyle sokağa çıktı. Başlıca sendikaların çağrısıyla 170’ten fazla noktada gerçekleştirilen gösteriler, hükümetin 2027 bütçesini açıklamasına günler kala yoğunlaştı.

Fransa İçişleri Bakanlığına göre yürüyüşlere katılım 206 bin kişi olarak açıklanırken, sendikalar bu sayının 300 bini aştığını belirtti. Başkentte Cumhuriyet Meydanı’ndan başlayıp Nation’a uzanan yürüyüşe farklı bölgelerden gelen itfaiyeciler de katıldı.

Sendikaların talepleri ve hükümete baskı:

Genel İş Konfederasyonu (CGT) Genel Sekreteri Sophie Binet, kamu çalışanlarının kriz dönemlerinde üstlendiği görevleri vurgulayarak, kamu hizmetlerine yönelik olası kesintilere tepki gösterdi. Binet, verilen sürenin dolması halinde yeni grevlerin gündeme gelebileceğini ifade etti ve "öfkeler çok büyük" mesajını verdi.

Hükümet ise tüm kamu çalışanlarını kapsayan genel bir maaş artışına sıcak bakmıyor. Kamu maaşlarının hesaplanmasında kullanılan temel değerin 2027’de artırılmaması yönündeki planın yaklaşık 2 milyar euro tasarruf sağlayacağı, başbakanlığın 2027 bütçesinde ise toplam 54 milyar euro tasarruf hedeflendiği kaydedildi. Kamu Hesapları Bakanı David Amiel, özellikle düşük ücretlilere yönelik hedefli adımlar üzerinde çalışıldığını söyledi.

İtfaiyecilerin öncelikli talepleri ve saha koşulları:

İtfaiyecilerin eylemi günün en dikkat çeken bölümlerinden biri oldu. Paris’e gelen binlerce itfaiyeci İtalya Meydanı’ndan Bastille’e, oradan da Nation Meydanı’na yürüdü. Sendikalar; personel sayısının artırılmasını, araç‑ekipman güçlendirmesini, çalışma şartlarının iyileştirilmesini, mesleki sağlık risklerinin tanınmasını ve itfaiye teşkilatlarına kalıcı finansman sağlanmasını talep etti.

İtfaiyecilerin taleplerine ilişkin olarak 9 sendikadan 8’inin 8 Eylül-20 Ekim tarihleri arasında grev bildirimi bulunuyor. Sendikalar, 2025 raporuna dayanarak ülke çapında en az 21 bin yeni profesyonel itfaiyeci istihdam edilmesini istiyor. Buna karşın grevlere rağmen acil müdahale ve kurtarma hizmetleri sürdürülüyor.

İtfaiyeciler, son yıllarda artan iş yüküne dikkat çekiyor: 2026 yazında yaklaşık 100 bin hektar alanın yanması, son 20 yıl ortalamasının yaklaşık 5 katı olarak kayda geçti. Toplam müdahale sayısı 2002’den bu yana %30’dan fazla artarken, kişilere yönelik acil yardım görevlerinin payı %59’dan %87’ye yükseldi. UNSA İtfaiyeciler Başkanı David Saquet, "Artık cevaplara ihtiyacımız var. Sahada acı çeken, kendisini kötü hisseden ve anlaşılmadığını düşünen kadınlar ve erkekler var" dedi.

Hükümetin yanıtı ve güvence vaatleri:

İçişleri Bakanı Laurent Nunez, sendikalarla yapılan görüşmelerin ardından hükümetin sahadaki sorunları gördüğünü belirtti. Nunez, görev dağılımının yeniden düzenleneceğini, orman yangınlarına müdahale kapasitesinin güçlendirileceğini ve itfaiye teşkilatlarının finansmanına ilişkin çalışmaların sürdüğünü söyledi. Hükümet, 2027 bütçesiyle itfaiye ve kurtarma hizmetlerine ayrılan kaynakların artırılacağını açıkladı.

Sendikalar ise verilen sözlerin somut adımlara dönüşmesini istiyor ve ortak açıklamada "Sivil güvenlik bugün ayakta kalıyorsa bu çalışanların olağanüstü özverisi sayesinde. Ancak sistem artık yalnızca onların fedakarlığına dayanamaz" uyarısında bulundu.

Okullar ve lise öğrencilerinin eylemleri:

Aynı gün, eğitim sistemindeki personel ve kaynak yetersizliğine tepki gösteren lise öğrencileri de protestolara destek verdi. Eğitim Bakanlığının bilançosuna göre ülke genelinde 338 lise eylemlerden etkilendi; günlük olaylarda 10 kişi yaralandı, 40 kişi gözaltına alındı.

Öğrenciler öğretmen ve diğer personel eksikliği, kalabalık sınıflar ve okullara ayrılan kaynakların yetersizliğini hedef gösterdi. Hélène‑Boucher Lisesi son sınıf öğrencisi Mael Breton, okulunda ciddi kaynak eksikliği olduğunu belirtti. Bazı kentlerde gerginlik yaşandı; Lille’de bir lisenin önündeki çöp konteynerleri ateşe verildi, Saint‑Denis’de polis müdahalesi sonucu gözaltılar oldu.

Başbakan Sebastien Lecornu, öğrencilerin sorunlarının dinlenmesi gerektiğini söylerken şiddeti açıkça kınadı. Eğitim Bakanı Edouard Geffray ise bazı taleplerin "tamamen meşru" olduğunu, ancak öğrenci eylemleri ile şiddet olaylarına karışan grupların ayrılması gerektiğini vurguladı.

FRANSA’DA BAŞTA BAŞKENT PARİS OLMAK ÜZERE BİRÇOK KENTTE KAMU ÇALIŞANLARI VE İTFAİYECİLER, MAAŞ ARTIŞI VE KAMU HİZMETLERİNE DAHA FAZLA KAYNAK TALEBİYLE SOKAĞA İNEREK PROTESTO DÜZENLEDİ.