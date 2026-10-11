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Adıyaman'da çocukların renkleriyle Filistinli akranlarına seslenişi

Adıyaman Meydanı'nda çocuklar, Gazze'deki insanlık dramına dikkat çekmek için çizim ve mesajlarla Filistinli akranlarına dayanışma çağrısı yaptı.

GİRİŞ: 11 Ekim 2026 - 14:07

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Adıyaman'da çocukların renkleriyle Filistinli akranlarına seslenişi

Adıyaman'da çocukların renkleriyle Filistinli akranlarına seslenişi

Adıyaman’da düzenlenen etkinlikte kent meydanı, kısa sürede çizimlerin, renklerin ve mesajların buluştuğu bir alana dönüştü. Yetim Vakfı Adıyaman Teşkilatı tarafından organize edilen çalışma, Gazze’de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmeyi ve Filistinli çocuklarla dayanışma duygusunu güçlendirmeyi hedefledi.

Etkinliğin amacı ve katılımcılar:

Adıyaman Meydanı’nda toplanan çocuklar, gençler ve yetişkinler gün boyunca resim yaparak ve notlar yazarak Gazze’deki duruma ilişkin duygularını paylaştı. Katılımcılar, etkinliğin yalnızca bir resim çalışması olmaktan öteye geçerek çocuk haklarına ve savaşların çocuklar üzerindeki yıkıcı etkilerine dikkat çekmeyi amaçladığını belirtti.

Mesajlar, semboller ve ortak çağrılar:

Çocukların çizimleri, gündemdeki temaları yalın imgelerle ifade etti: güvercinler barış özlemini, ev resimleri güvenli bir yuva arzusunu, rengârenk gökyüzü ise geleceğe dair umudu temsil etti. Katılımcılar, 7 Ekim 2023’ten bu yana yaşananların çocuklar üzerindeki ağır etkilerine vurgu yaparak her rakamın ardında bir çocuğun, yarım kalan bir hayatın ve anlatılmayı bekleyen bir hikâyenin bulunduğunu hatırlattı.

Gün boyunca kurulan alanlarda çocuklar, yaptıkları çizimlerle Filistinli akranlarının sesini duyurmaya çalıştı; mesajlarda ise barış, özgürlük ve kardeşlik çağrıları öne çıktı. Organizasyon, ortaya çıkan eserlerle Gazze’de yaşananların unutulmaması ve farkındalığın artması amacını taşıdı.

Etkinliğe katılanlar, savaşın etkilerinin sadece fiziksel yaralarla sınırlı olmadığını, oyun, eğitim, aile ve gelecek gibi temel haklardan mahrum kalan çocukların yaşadığı psikolojik ve toplumsal zararların da göz önünde bulundurulması gerektiğini vurguladı. Adıyaman’daki buluşma, renkler ve çizgiler aracılığıyla Filistinli çocuklarla dayanışma ve barış çağrısının güçlü bir ifadesi oldu.

ADIYAMAN’DA, GAZZE’DE YAŞANAN İNSANLIK DRAMINA DİKKAT ÇEKMEK VE FİLİSTİNLİ ÇOCUKLARLA DAYANIŞMA...

ADIYAMAN’DA, GAZZE’DE YAŞANAN İNSANLIK DRAMINA DİKKAT ÇEKMEK VE FİLİSTİNLİ ÇOCUKLARLA DAYANIŞMA MESAJI VERMEK AMACIYLA "FİLİSTİNLİ ÇOCUKLAR İÇİN ÇİZ" ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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