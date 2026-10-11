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Gölpazarı'nda gençlik çalışmaları yerinde değerlendirildi

Kaymakam Onur Titiz, İlçe Müftülüğü ve Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü ile bir araya gelerek gençlere yönelik ortak projeler ve öncelikli planları ele aldı.

GİRİŞ: 11 Ekim 2026 - 14:12

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Gölpazarı'nda gençlik çalışmaları yerinde değerlendirildi

Çalışmalar yerinde değerlendirildi:

Gölpazarı Kaymakamı Onur Titiz, İlçe Müftülüğü ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nü ziyaret ederek iki kurumun ortak yürüttüğü faaliyetler hakkında bilgi aldı.

İş birliği ve kapsam:

Görüşmelerde gençlerin sosyal, kültürel, sportif ve manevi gelişimlerine katkı sağlamayı hedefleyen programlar, yürütülen faaliyetler ve önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan projeler ele alındı. Kurum amirleri ve personelin koordinasyon içinde çalışmasının önemi vurgulandı.

Kaymakamın değerlendirmesi:

Kaymakam Titiz, "Gençlerimizin sosyal, kültürel, sportif ve manevi açıdan gelişimlerini destekleyen çalışmaları önemsiyoruz. Bu alanda kurumlarımız arasındaki iş birliği ve koordinasyonun güçlendirilerek sürdürülmesi büyük önem taşıyor. Emeği geçen kurum amirlerimize ve personelimize teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.

GÖLPAZARI KAYMAKAMI ONUR TİTİZ, İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ İLE GENÇLİK VE SPOR İLÇE MÜDÜRLÜĞÜNÜ ZİYARET EDEREK...

GÖLPAZARI KAYMAKAMI ONUR TİTİZ, İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ İLE GENÇLİK VE SPOR İLÇE MÜDÜRLÜĞÜNÜ ZİYARET EDEREK İKİ KURUMUN İŞ BİRLİĞİ İÇERİSİNDE YÜRÜTTÜĞÜ ÇALIŞMALAR HAKKINDA BİLGİ ALDI

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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