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Son dostları kedileri oldu: Serik'te yalnız yaşayan kadın hayatını kaybetti

Serik'te 40 yaşındaki Gamze Tüzin evinde fenalaşarak hastaneye kaldırıldı; müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi ve 18 kedisi belediye ekiplerince korumaya alındı.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 12:38

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Son dostları kedileri oldu: Serik'te yalnız yaşayan kadın hayatını kaybetti

olay yerinde ilk müdahale:

Antalya'nın Serik ilçesi Belek Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 40 yaşındaki Gamze Tüzin 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak rahatsızlandığını bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kapıyı açarak eve giren ekipler Tüzin'i yerde hareketsiz halde buldu.

Tüzin, ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Tüzin'in daha önce kalp rahatsızlığı bulunduğu öğrenildi. Cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

kedilerin bakımı ve koruma altına alınması:

Hayvansever olduğu belirtilen Tüzin'in evinde bulunan 18 kedi, Serik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Veterinerlik Birimi ekipleri tarafından bakım ve gözetim altına alınmak üzere belediye hayvan bakım evine götürüldü.

Tüzin'in vefatı, yaşadığı mahallede üzüntüye neden oldu.

ANTALYA’NIN SERİK İLÇESİNDE KEDİLERİ İLE YALNIZ YAŞADIĞI EVİNDE HAREKETSİZ HALDE BULUNAN 40...

ANTALYA’NIN SERİK İLÇESİNDE KEDİLERİ İLE YALNIZ YAŞADIĞI EVİNDE HAREKETSİZ HALDE BULUNAN 40 YAŞINDAKİ KADIN, KALDIRILDIĞI HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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