Soruşturma kapsamında Emir Sarıgül adliyeye sevk edildi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçu kapsamında gözaltına alınan Abdurrahman Emir Sarıgül, adliyeye sevk edildi.
soruşturmanın seyri:
Hakkında gözaltı kararı bulunan Abdurrahman Emir Sarıgül, geçtiğimiz günlerde Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne teslim olmuştu.
emniyet işlemleri ve sevk:
Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan Sarıgül, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.
Emir Sarıgül, adliyeye sevk edildi
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