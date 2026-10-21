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Soruşturma kapsamında Emir Sarıgül adliyeye sevk edildi

İstanbul'da yürütülen 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' soruşturmasında gözaltına alınan Emir Sarıgül, adliyeye sevk edildi.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 11:51

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Soruşturma kapsamında Emir Sarıgül adliyeye sevk edildi

Soruşturma kapsamında Emir Sarıgül adliyeye sevk edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçu kapsamında gözaltına alınan Abdurrahman Emir Sarıgül, adliyeye sevk edildi.

soruşturmanın seyri:

Hakkında gözaltı kararı bulunan Abdurrahman Emir Sarıgül, geçtiğimiz günlerde Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne teslim olmuştu.

emniyet işlemleri ve sevk:

Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan Sarıgül, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Emir Sarıgül, adliyeye sevk edildi

Emir Sarıgül, adliyeye sevk edildi

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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