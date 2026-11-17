Karaman'da olayın gelişimi

Karaman merkeze bağlı Muratdede köyü yakınlarındaki Hacıbaba Dağı eteklerinde dün sabah saatlerinde meydana gelen olayda, koyunlarını otlatmaya götüren 18 yaşındaki Ramazan Kıyak hareketsiz bulundu. Bölgeye gelen sağlık ve güvenlik ekipleri ilk incelemede gencin yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Olayın gelişimi:

Edinilen bilgiye göre, Ramazan Kıyak bir süre sonra babası Metin K.'yi telefonla arayarak durumunun iyi olmadığını söyleyip yardım istedi. Baba, yola koyulurken oğluna ulaşamayınca bölgedeki diğer yakınları olan çobanları arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Arama yapan ekipler Ramazan Kıyak'ı yanında götürdüğü tüfek ile birlikte hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde gencin göğüs bölgesinden vurulmuş olduğu belirlendi. Jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Kıyak'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Soruşturmanın yönü:

Olay yerinde yapılan ilk değerlendirmelerde, gencin yanında bulunan tüfeğin kazayla ateş alması sonucu vurulmuş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Ancak kesin ölüm nedeni otopsi ve devam eden adli inceleme ile belirlenecek. Jandarma ekipleri olayla ilgili tahkikatı sürdürüyor ve bulgular titizlikle değerlendiriliyor.

KARAMAN’DA DAĞLIK ALANA KOYUNLARINI OTLATMAYA GÖTÜREN 18 YAŞINDAKİ ÇOBAN TÜFEKLE GÖĞÜS BÖLGESİNDEN VURULMUŞ HALDE ÖLÜ BULUNDU.