kısa özet:

Balıkesir’in Edremit ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan kuvvetli sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Ölçümlere göre metrekareye 68 kilogram yağış düştü; birçok cadde ve sokak göle döndü, bazı iş yerlerinin zemin ve bodrum katları suyla doldu.

cadde ve sokaklarda su baskını:

Yağışın şiddetini artırmasıyla rögarlar yetersiz kaldı ve kısa sürede geniş alanlarda su birikintileri oluştu. Su baskını nedeniyle bazı iş yerlerine su girdi; iş yerlerinde mahsur kalan vatandaşlar olduğu bildirildi. Kaldırım ve sokakların suyla kaplanması yayaların normal yürüyüşünü engelledi, günlük hayat aksadı.

sürücüler ve ulaşımda aksamalar:

Yollarda meydana gelen su birikintileri trafik akışını etkiledi. Sürücüler suyla kaplanan caddelerde araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekerken, bazı güzergâhlarda trafik yoğunluğu oluştu. Yetkililer, derin su birikintilerine girilmemesi konusunda uyarıda bulundu.

belediye ve müdahale çalışmaları:

Bölgede momentte Edremit Belediyesi Fen İşleri, BASKİ ve itfaiye ekipleri seferber oldu. Ekipler, su tahliye ve mazgal temizleme çalışmalarına başladı; pompa ve iş makineleriyle suyun tahliyesine öncelik verildi. Yetkililer, yağışın etkisini sürdürebileceği uyarısını yaparak vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

İlgili birimler tarafından yapılan çalışmalara rağmen, kısa süreli ve yoğun yağmurun yol açtığı tahribatın giderilmesi zaman alabileceği belirtiliyor; vatandaşların ihtiyaç duydukları durumlarda yetkililerle iletişime geçmeleri istendi.

BALIKESİR’İN EDREMİT İLÇESİNDE SABAH SAATLERİNDE ETKİSİNİ GÖSTEREN KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞ GÜNLÜK YAŞAMI OLUMSUZ ETKİLEDİ.