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Sosyal medyada şiddeti överlerin yakalanması: Antalya'da 10 gözaltı, 4 kişi aranıyor

Antalya'da 'Daltonlar', 'Çirkinler' ve 'Casperlar'ı öven paylaşımlara yönelik operasyonda 10 kişi yakalandı, 4 şüphelinin araması sürüyor.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 18:55

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Sosyal medyada şiddeti överlerin yakalanması: Antalya'da 10 gözaltı, 4 kişi aranıyor

Operasyonun kapsamı ve yürütücü kurumlar

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Organize Suçlar Büro Amirliği ekipleri, sosyal medyada silahlı suç örgütlerini ve bunların cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini öven paylaşımları mercek altına aldı. Ekiplerin tespitlerine göre bazı paylaşımlarda ayrıca söz konusu örgütlerin eylemlerinde görev almak istendiğine dair ifadeler yer aldı.

Operasyon ve gözaltılar:

Takip sonucunda hakkında işlem yapılmak üzere belirlenen 14 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda adreste bulunan 10 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerinde bulunamayan 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi. Soruşturmada ismi geçen şüpheliler arasında S.M., A.G., H.Ç., A.A.E., İ.Ç., İ.H., M.A., M.O., B.T., E.O., V.U., E.E., B.Y. ve S.C.A. yer aldı.

Ele geçirilenler ve deliller:

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, daralı ağırlığı yaklaşık 338 gram olan kokain, satışa hazır biçimde paketlenmiş esrar (61 ayrı paket) ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Ayrıca yakalanan şüphelilerin kullandığı cep telefonlarına da el konularak, savcılık talimatıyla dijital incelemeye gönderildi.

Soruşturma kapsamında toplanan delillerin değerlendirilmesi ve yakalanamayan şüphelilerin adres tespitine yönelik çalışmaların sürdüğü kaydedildi. Yetkililer, ağ üzerinden örgüt övgüsü ve suç işleme çağrılarının takibinin devam edeceğini bildirdi.

Suç örgütlerini öven paylaşımlara operasyon: 10 şüpheli yakalandı

Suç örgütlerini öven paylaşımlara operasyon: 10 şüpheli yakalandı

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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