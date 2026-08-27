Soylu'nun Bayburt durağı: müze gezisi, derebaşı fotoğrafları ve Anadolu vurgusu

Eski bakanın Demirözü ziyareti:

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bayburt’un Demirözü ilçesinde bulunan Kenan Yavuz Etnografya Müzesini ziyaret etti. Müze kurucusu Kenan Yavuz’dan eserler ve müzenin kuruluş hikâyesi hakkında bilgi alan Soylu, sergilenen objeleri yakından inceledi.

Ziyaret sırasında Soylu, müzenin bir aile emeği ve Anadolu kültürünün yerel bir sergisi olduğunu vurguladı. Müze koleksiyonunun yerel tarih ve günlük yaşama dair izler taşıdığına dikkat çekildi.

müze ve emek vurgusu:

Soylu ziyaretine ilişkin paylaşımında müzenin yalnızca eserlerden ibaret olmadığını, bir ömrün inancını ve bir ailenin fedakârlığını sergilediğini belirtti. Paylaşımında, 'İnsan, böylesi bir gayretin karşısında yalnızca hayran kalmıyor, aynı zamanda şükrediyor. Çünkü burada bir müze değil, bir ömrün inancı; bir ailenin fedakârlığı, bir avuç insanın Anadolu'ya duyduğu vefa sergileniyor' ifadelerine yer verdi.

Bu sözler, müzenin toplumsal ve duygusal boyutuna dair bir değerlendirme olarak öne çıktı; ziyaretin yerel hafızayı ve kolektif emeği görünür kıldığı vurgulandı.

derebaşı fotoğrafları ve yol notu:

Soylu, Bayburt-Trabzon güzergahında yer alan ve halk arasında 'Dünyanın En Tehlikeli Yolu' olarak anılan Derebaşı Virajları'nda çekilmiş fotoğrafları da sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşılan kareler, hem bölgenin coğrafi zorluklarını hem de yolculuğun görsel izlenimlerini yansıttı.

Paylaşımında ayrıca Anadolu'nun kültürel zenginliklerine dair genişleyen bir perspektif sundu. Soylu, 'Anadolu, yalnızca bir coğrafya değil, insanlığın hafızasında kök salmış büyük bir medeniyettir. Taşında sabır, toprağında bereket, insanında irfan vardır. Her köyünde bir hikâye, her kapısında bir dua, her eşyasında geçmişten geleceğe uzanan bir emanet saklıdır' sözleriyle bölgenin tarihî ve kültürel değerlerine dikkat çekti.

Eski bakan, daha önce Bayburt için sarf ettiği 'Hepimiz vazgeçsek, Bayburtlu vazgeçmez' ifadesini anımsatarak, bu sözün ağırlığını ve bölge halkının bağlılığını yineledi: 'Meğer Allah söyletmiş'.

Ziyaretin son bölümünde Soylu, Bayburt ve Çoruh Nehrine özel bir teşekkür de iletti. Annesinin sevdiği Çoruh Nehri'ne atıf yapan Soylu, 'Rahmetli annemin sevdiği Çoruh Nehri’nin Bayburt’una dünyadan ödüller yağdıran bu güzel dervişe; onun ailesine, yol arkadaşlarına ve bu emaneti yaşatan bütün insanlara gönülden müteşekkirim' ifadeleriyle ziyaretin kişisel ve toplumsal boyutunu bir arada sundu.

Ziyaret, yerel kültürün korunması ve görünür kılınması açısından sembolik bir anlam taşıdı. Soylu'nun paylaşımları, hem müze emekçilerine hem de Bayburt'un hafızasını yaşatanlara yönelik bir takdir niteliğinde değerlendirildi.

ESKİ BAKAN SOYLU BAYBURT’TA