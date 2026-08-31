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Spor salonu yangınında Batman'da can kaybı üçe yükseldi

Batman Gültepe'deki spor salonunda saunada çıkan yangında üç kişi öldü; çok sayıda kişi dumandan etkilendi, yaralıların tedavisi hastanelerde sürüyor.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 10:27

GÜNCELLEME: 31 Ağustos 2026 - 10:31

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Spor salonu yangınında Batman'da can kaybı üçe yükseldi

olayın gelişimi:

Batman'ın Gültepe Mahallesi'ndeki özel bir spor salonunun sauna bölümünde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede yoğun dumana dönüşen olay üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Salon içinde bulunanlar hızla tahliye edilirken, dumandan etkilenen çok sayıda kişi sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

kayıplar ve yaralananlar:

İlk belirlemelere göre yangında Emine Yağri (42) ile Şaziment Sarıoğlu (44) yaşamını yitirdi. Hastanede tedavi gören yaralılardan durumu ağır olan avukat Gülsüm Öztekin Tunç (27) tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı; Tunç'un vefatıyla birlikte yangındaki can kaybı 3'e yükseldi.

Dumandan etkilenen diğer yaralılar arasında Pelda Taş (43), Rana Taş (11), Zeynep Taş (11), Arin Su Taş (10), Ekin Taş (8), Zümrete Bozkurt (64), Gamze Mira Altay (28), Gülsemin Ayaz (24) ve Eslem Adanır (10) bulunuyor. Olay sırasında müdahalede bulunan itfaiye görevlileri Hüseyin Güzel ve Sefa Bozkurt Adanır da dumandan etkilenerek tedavi altına alındı.

sağlık müdahaleleri ve soruşturma:

Yaralıların tedavisi çeşitli hastanelerde sürüyor; sağlık ekipleri durumlarıyla ilgili takip ve müdahalelerini sürdürüyor. Yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı ve olay yerinde incelemeler devam ediyor. Yetkililer, olayla ilgili kesin tespit yapıldığında kamuoyunu bilgilendireceklerini bildirdi.

BATMAN’IN GÜLTEPE MAHALLESİ’NDE ÖZEL BİR SPOR SALONUNUN SAUNA BÖLÜMÜNDE ÇIKAN YANGINDA HAYATINI...

BATMAN’IN GÜLTEPE MAHALLESİ’NDE ÖZEL BİR SPOR SALONUNUN SAUNA BÖLÜMÜNDE ÇIKAN YANGINDA HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 3’E YÜKSELDİ. DUMANDAN ETKİLENEN ÇOK SAYIDA KİŞİNİN HASTANELERDEKİ TEDAVİSİ SÜRÜYOR.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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