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Spor salonunda başlayan anlaşmazlık milli antrenörün ölümüne yol açtı

Sancaktepe'de spor salonunda çıkan alacak-verecek tartışmasında milli antrenör Funda Bakış bıçaklanarak hayatını kaybetti, 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 15:57

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Spor salonunda başlayan anlaşmazlık milli antrenörün ölümüne yol açtı

Spor salonunda başlayan anlaşmazlık milli antrenörün ölümüne yol açtı

İstanbul Sancaktepe'de 30 Ağustos akşamı meydana gelen olayda, sahibi olduğu spor salonunda çıkan tartışma sonucunda milli antrenör Funda Bakış (39) hayatını kaybetti. Olayla ilgili 3 kişi yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Olayın gelişimi:

Edinilen bilgilere göre, Sancaktepe Abdurrahmangazi Mahallesi'ndeki spor salonunda, alacak-verecek meselesi nedeniyle Bakış ile eski çalışanı Zehra G. (21) arasında tartışma çıktı. İddialara göre, birlikte çalıştıkları dönemde kredi çekip parasını Bakış'a verdiği ifade edilen Zehra G. ile Bakış arasındaki anlaşmazlık kısa sürede büyüdü ve arbede yaşandı. Arbede sırasında, Bakış göğsünden bıçaklandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Bakış tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Soruşturma ve şüpheliler:

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen çalışmada, olaya karıştığı belirlenen Zehra G., A.H.U. (21) ve E.Ş. (21) tespit edilerek yakalandı. Emniyetteki işlemler sonrası şüpheliler adliyeye sevk edildi. Kolluk kayıtlarına göre, yakalanan şüphelilerden Zehra G. hakkında daha önce 'hakaret', A.H.U. hakkında ise 'kasten yaralama' suçlarından kayıt bulunduğu öğrenildi.

Olay anına ilişkin görüntülerden birinin vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildiği, görüntülerde arbede ve kavga anlarının yer aldığı belirtildi. Soruşturma sürüyor ve şüphelilerin adli süreciyle ilgili işlemler adliye kanalıyla takip edilecek.

SANCAKTEPE&#039;DE SAHİBİ OLDUĞU SPOR SALONUNDA ÇIKAN BİR TARTIŞMADA ESKİ KADIN ÇALIŞANI TARAFINDAN...

SANCAKTEPE'DE SAHİBİ OLDUĞU SPOR SALONUNDA ÇIKAN BİR TARTIŞMADA ESKİ KADIN ÇALIŞANI TARAFINDAN BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLEN MİLLİ ANTRENÖR FUNDA BAKIŞ CİNAYETİNE İLİŞKİN 3 ŞÜPHELİ YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI. EMNİYETTE İŞLEMLERİ TAMAMLANAN 1'İ KADIN 3 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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