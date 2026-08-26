Sporla büyüyen yaz: Yunusemre'de 4 bin çocuk yeni branşlar tanıdı

Yunusemre Belediyespor'un 2026 Yaz Spor Okulu, kentin gençleri için yoğun ve renkli bir dönemi geride bıraktı. Ferdi Zeyrek Millet Çarşısı'nda düzenlenen kapanış ve sertifika töreniyle noktalanan program, ailelerin ve spor kulübü yöneticilerinin de katılımıyla coşkulu bir atmosferde tamamlandı.

Yaz spor okullarının boyutu ve etkinlikleri:

Bu yıl düzenlenen yaz eğitimi programı 12 farklı branşte devam etti ve toplam 4 bin çocuk ve genci spora dahil etti. Kurslar boyunca çocuklar temel tekniklerin yanı sıra disiplin, takım oyunu ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları üzerine de eğitimler aldı. Tören boyunca sahne alan "Çilli Kukla" gösterisi katılımcılara neşe kattı; genç sporcuların alkışlarla uğurlandığı anlarda kulübün duygu dolu anları dikkat çekti.

Törene katılanlar arasında Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Yunusemre Belediyespor Başkanı Bülent Kanik, kulüp yöneticileri, sporcular ve aileleri yer aldı. Etkinlik, hem katılımcıların emeklerinin görünür kılındığı hem de yerel spor kültürünün güçlendiği bir buluşma oldu.

Gelecek hedefi ve destek taahhüdü:

Semih Balaban, törende amatör sporun önemine vurgu yaparak sadece futbola değil tüm dallara destek vereceklerinin altını çizdi. Balaban, yaz spor okullarının aileleri bir araya getiren ve çocukların zararlı alışkanlıklardan uzaklaşmasına katkı sağlayan bir alan olduğunu belirtti. Belediye başkanı ayrıca gelecek yıl için 5 binden fazla çocuğu sporla buluşturmayı hedeflediklerini açıkladı.

Bülent Kanik ise katılımın geçen dönemlere göre artmasından memnuniyet duyduklarını söyleyerek, düzenli antrenmanın çocukların hayatına katacağı disiplin ve özgüvene işaret etti. Kanik, gençlerin ileride ülkeyi temsil edebilecek sporcular olabileceğini ve bunun için altyapı oluşturmaya devam edeceklerini kaydetti.

Program ayrıca, önümüzdeki süreçte ulusal ve uluslararası platformlarda yarışacak sporcuların da tören alanında uğurlanmasına sahne oldu. Yunusemre Belediyesporlu güreşçiler, Malatya'da düzenlenecek uluslararası güreş turnuvasında Türkiye'yi temsil edecek olmaları nedeniyle törenle alkışlanarak yola çıktı.

Yunusemre'de düzenlenen bu yaz spor okulları, hem sayı hem de kapsanan branş çeşitliliği ile bölgesel amatör sporun gelişimine katkı sağladı. Kulüp ve belediye yetkilileri, programın sürdürülebilirliği ve daha geniş katılım için çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.

YUNUSEMRE BELEDİYESPOR’UN 2026 YAZ SPOR OKULU, 12 FARKLI BRANŞTA 4 BİN ÇOCUK VE GENCİ SPORLA BULUŞTURARAK TAMAMLANDI. KAPANIŞ VE SERTİFİKA TÖRENİNDE KONUŞAN YUNUSEMRE BELEDİYE BAŞKANI SEMİH BALABAN, AMATÖR SPORA VE TÜM BRANŞLARA DESTEKLERİNİN SÜRECEĞİNİ BELİRTEREK, GELECEK YIL 5 BİNDEN FAZLA ÇOCUĞU SPORLA BULUŞTURMAYI HEDEFLEDİKLERİNİ SÖYLEDİ.