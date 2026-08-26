Gençlere yeni ufuklar açan Osmangazi medya akademisi

Osmangazi Medya Akademisi ikinci haftasında gençlerle buluşuyor:

Osmangazi Belediyesi tarafından medya sektörüne ilgi duyan gençlere yönelik oluşturulan Osmangazi Medya Akademisi programı ikinci haftasında da devam ediyor. Sektörün deneyimli isimleri tarafından verilen teorik ve uygulamalı derslerle katılımcılar, medya üretiminin farklı aşamalarını yakından tanıyor ve mesleki becerilerini geliştiriyor.

Kamera önü ve kamera arkası eğitimleri:

İkinci haftanın ilk gününde yapılan sunuculuk ve spikerlik eğitimi, kamera karşısında etkili anlatımın tekniklerini ön plana çıkardı. Eğitmen Serpil Arslantürk doğru nefes kullanımı, vurgu, tonlama ve etkili iletişim tekniklerini paylaştı. Günün devamında görüntü teknikleri ve kameramanlık dersinde Bülent Malçok kamera kullanımı, doğru açı ve kadraj oluşturma konularına odaklandı. Katılımcılar, ekran önü performansından teknik çekim süreçlerine kadar pek çok uygulamalı çalışma gerçekleştirdi.

Serpil Arslantürk program hakkında şunları söyledi: "Dersler çok güzel. Başta Osmangazi Belediye Başkanımız sevgili kardeşimiz Sayın Erkan Aydın olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Özellikle gençleri, yıllardır bu mesleğin içerisinde olan bizlerle buluşturmaları çok güzel ve önemli bir çalışma. Bu anlamda gerçekten değerli bir işe imza attılar"

Haber yazımı ve fotoğrafçılığın gücü:

Akademinin ikinci gününde haber yazım teknikleri ve editörlük eğitimi verildi. Esra Türker, haber dilinin temel özellikleri, etkili metin oluşturma ve editoryal süreçler üzerine bilgiler sundu. Aynı gün düzenlenen temel fotoğrafçılık dersinde ise Mesut Şık kompozisyon, ışık, kadraj ve doğru anı yakalamanın önemini anlattı; fotoğrafın güçlü bir anlatım aracı olduğuna dikkat çekti. Katılımcılar, haber metni yazımıyla görsel öğelerin ilişkisini uygulamalı örneklerle deneyimledi.

Esra Türker eğitimle ilgili şunları kaydetti: "Burada rutin eğitimlerin dışına çıkarak kendi tecrübelerimizi ve sahada yaşadıklarımızı katılımcılarla interaktif bir şekilde konuşabiliyoruz. Medya, güzelliklerinin yanı sıra zorlukları da olan ve gerçekten sevmeden yapılamayacak bir meslek. Bu eğitimlerin ardından medya sektöründe yer alma isteği daha da güçlenen arkadaşlarımız olabileceği gibi mesleğin zorluklarını görerek farklı bir yol çizmek isteyenler de olacaktır. Bu mesleği tercih etmek isteyen genç meslektaşlarımın yolları açık olsun. Böyle faydalı ve eğitici bir programın hayata geçirilmesine katkı sağlayan Osmangazi Belediye Başkanımız Erkan Aydın’a teşekkür ediyorum."

Görsel iletişim ve grafik tasarım:

Üçüncü günün programında grafik tasarım ve fotoğrafçılıkla ilgili dersler yer aldı. Nejat Biçen görsel iletişimin temel prensiplerinden tasarımın mesaj üzerindeki etkisine kadar geniş bir perspektif sundu. Emre Koşak ile yürütülen temel fotoğrafçılık çalışmaları ise katılımcıların görsel hikâye anlatımını geliştirmesine yardımcı oldu. Eğitimler, katılımcılara medya içeriklerinin oluşturulmasında görsel unsurların önemini uygulamalı şekilde gösterdi.

Nejat Biçen program için, "Çok keyifli bir ortamda güzel bir eğitim gerçekleştirdik. Bugüne kadar edindiğimiz deneyimleri ve öğrendiğimiz bilgileri katılımcılara aktarma fırsatı bulduk. Bizim için de oldukça keyifli bir sunum oldu. Bu güzel programın hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" derken, Emre Koşak ise, "Osmangazi Belediyesi’ne Medya Akademisi’ni düzenlediği için öncelikle teşekkür ediyorum. Temel fotoğrafçılıkla ilgili bilgilerimizi katılımcılarla paylaştık. Farklı fotoğraflar üzerinden gerçekleştirdiğimiz sunumla eğitimi interaktif bir şekilde sürdürdük. Bizim için oldukça güzel ve keyifli bir gün oldu. Katılımcıların da eğitimden faydalandığını ve güzel vakit geçirdiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Program, gençleri medya dünyasına daha donanımlı hazırlama hedefiyle sürüyor; katılımcılar hem teorik bilgi ediniyor hem de uygulamalı atölyelerle deneyim kazanıyor. Eğitimlerin desteklenmesinde emeği geçen Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın ve ekibine teşekkür edildi.

OSMANGAZİ BELEDİYESİ’NİN MEDYA SEKTÖRÜNE İLGİ DUYAN GENÇLERE YÖNELİK HAYATA GEÇİRDİĞİ OSMANGAZİ MEDYA AKADEMİSİ’NDE EĞİTİMLER İKİNCİ HAFTASINDA DA TÜM HIZIYLA DEVAM EDİYOR. SEKTÖRÜN DENEYİMLİ İSİMLERİNİN BİLGİ VE TECRÜBELERİNİ PAYLAŞTIĞI AKADEMİDE KATILIMCILAR, MEDYANIN FARKLI ÇALIŞMA ALANLARINI HEM TEORİK HEM DE UYGULAMALI EĞİTİMLERLE YAKINDAN TANIMA FIRSATI BULUYOR.