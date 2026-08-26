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Serdal Adalı: Ferhat Gündoğdu'nun görevde olduğu sürece Türk futbolu ilerleyemez

Serdal Adalı, Ferhat Gündoğdu yönetimindeki MHK'nin Türk futbolunu ilerletemeyeceğini savundu; derbi için yabancı VAR talebi gündemde.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 16:08

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Serdal Adalı: Ferhat Gündoğdu'nun görevde olduğu sürece Türk futbolu ilerleyemez

Serdal Adalı: Ferhat Gündoğdu'nun görevde olduğu sürece Türk futbolu ilerleyemez

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileriyle yaptığı görüşmenin ardından çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor'a 1-0 mağlup oldukları maçta yaşananlar ve hakem yönetimi gündemin merkezindeydi.

MHK eleştirisinin özeti:

Adalı, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu hakkında, 'Bu MHK Başkanı burada durduğu müddetçe maalesef Türk futbolu bir adım daha ileri gitmez' görüşünü yineledi. Federasyonun yaptığı olumlu işleri kabul etmekle birlikte, bu durumun hakem yönetimindeki sorunları gölgelediğini söyledi.

Başkan, Fidan Aliti'nin Leandro Trossard'a yaptığı fiziksel müdahale ve pozisyonun ardından TFF yönetimiyle görüştüklerini, benzer problemler tekrarlandığında federasyona gitmekten sıkıldığını belirtti. Adalı, yetkililerin 'haklısınız' ve 'gereken yapılacak' sözlerinin tekrarladığını aktardı.

Hakem yönetimine yönelik somut eleştiriler:

Adalı, Alanyaspor-Beşiktaş maçının hakemi Adnan Deniz Kayatepe ve VAR hakemi Bülent Birincioğlu'nu sert sözlerle eleştirdi. Pozisyonun kötü yönetildiğini ve VAR'daki arkadaşın tokat vakasını görmemesinin kabul edilemez olduğunu belirtti. Adalı, 'Artık dünyaya da rezil olduk' ifadelerini kullandı ve hakem atamalarının iyi niyetle yapılmadığına dair şüphelerini dile getirdi.

Başkan ayrıca, benzer rahatsızlıkları alt liglerden de aldığını aktardı; son iki günde Süper Lig, 1. Lig ve 2. Lig'den en az 30-35 kulüp başkanının kendisini aradığını söyledi ve sorunun sadece üst ligle sınırlı olmadığını vurguladı.

Geçen sezon yaşanan olaylara atıf yapan Adalı, 'Bu şahıs orada durduğu müddetçe değişen hiçbir şey olmayacak. Çünkü zihniyet değişmiyor' diyerek MHK başkanının idare ve atama süreçlerindeki zaaflara dikkat çekti.

Adalı, görev dağılımına ilişkin eleştirisini sürdürürken, 'Bu MHK Başkanı iyi insan olabilir, iyi bir eğitimci olabilir ama bu işi beceremiyor. Altındakilere de hakim değil' sözleriyle, atama ve yetki kullanımına işaret etti.

Derbi için yabancı VAR talebi ve kurumlar arası görüşmeler:

Süper Lig'in 4. haftasındaki Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesi Adalı, karşı tarafla görüşmesi halinde 'yabancı VAR' talebinde bulunabileceklerini aktardı. Federasyonun elinden geleni yaptığı kanısında olduğunu ifade eden Adalı, 'Fenerbahçe tarafı da bizimle aynı düşünüyorsa yabancı VAR talebi olabilir' dedi ve geçtiğimiz haftaki yaşananların tekrarlanmaması gerektiğini vurguladı.

Adalı, VAR'da pozisyonu görüp hakemi çağırmamanın iyi niyet aramayı anlamsız kıldığını belirtti ve sözlerini, bu tür atamaların hedefli ve talimatlı yapılmış olabileceği değerlendirmesiyle sürdürdü.

Beşiktaş başkanı, oyuncu cephesinde de yaşananların etkisine dikkat çekti: Leandro Trossard'ın üç gündür psikolojisini düzeltmeye çalıştıklarını, yabancı bir oyuncuya böyle açıklama yapmanın zorluğuna işaret etti. Adalı, bu tür olayların kulüplerin marka değerine zarar verdiğini, açıklama yapmak zorunda bırakılmanın değil yaşananların zarar verdiğini söyledi.

Toplantıda TFF yetkililerinin pozisyonda hata yapıldığını kabul ettiğini aktaran Adalı, 'Gereğini yapacağız' yanıtını umduğunu belirtti. Bununla birlikte, TFF Başkanı ve Yönetim Kurulu'nun MHK Başkanı konusunda inisiyatif alamadığı kanaatinde olduğunu ifade etti ve 'Almıyorlar değil, alamıyorlar' değerlendirmesi yaptı.

Adalı, yaşanan sorunun sadece Beşiktaş'ı ilgilendirmediğini, futboldaki genel algı ve adalet kaygısının giderilmesinin tüm kulüpler için önem taşıdığını vurgulayarak sözlerini tamamladı. Ayrıca konuya ilişkin olarak Cumhurbaşkanı'na randevu talep edeceğini de belirtti.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı,Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK)...

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı,Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu olduğu sürece Türk futbolunun düzelmeyeceğini söyledi.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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