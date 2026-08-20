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Ülkenin teknoloji hedefi için insan kaynağı odaklı beş yıllık hamle başlatıldı

Erdoğan, yapay zeka, siber güvenlik ve çip alanlarında 5 yılda yaklaşık 3 bin araştırmacı hedefli, 550 doktora öğrencili insan kaynağı hamlesi başlattı.

GİRİŞ: 20 Ağustos 2026 - 18:28

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EDİTÖR: Caner Şahin

Ülkenin teknoloji hedefi için insan kaynağı odaklı beş yıllık hamle başlatıldı

Erdoğan'ın açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülkenin bilim ve teknoloji yolculuğunda yeni bir insan kaynağı hamlesi başlatıldığını duyurdu. Sosyal medya paylaşımında stratejik alanlara odaklanılacağını belirten Erdoğan, programın genç araştırmacı yetiştirmeye yönelik olduğunu vurguladı.

Hamlenin kapsamı:

Açıklamaya göre program, öncelikle yapay zeka, siber güvenlik, çip teknolojileri ve ileri bilgisayar sistemleri gibi stratejik alanları kapsayacak. İlk etapta merkezi sınavla seçilecek 550 doktora öğrencisi, ülke genelindeki 20 araştırma üniversitesinde yetiştirilecek.

Hedefler ve beklenen sonuçlar:

Programın beş yıllık hedefi, eğitim ve araştırma altyapısıyla birlikte yaklaşık 3 bin genç araştırmacıyı Türkiye'nin bilim ve teknoloji ekosistemine kazandırmak. Erdoğan, bu adımla 'Türkiye Yüzyılı'nı bilimin, teknolojinin ve gençlerin gücüyle inşa etme kararlılığını bir kez daha ifade etti ve tam bağımsız, üretken bir ekonomi hedefinin altını çizdi.

Yeni insan kaynağı hamlesi, akademi-sanayi bağlarının güçlendirilmesi, nitelikli uzman sayısının artması ve stratejik teknolojilerde yerli üretimin desteklenmesi açısından önemli bir adım olarak görülüyor.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞIM YAPTI

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞIM YAPTI

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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