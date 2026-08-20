Bakanlık devreye girdi: bakıma muhtaç anne ve oğlu için kurum işlemleri başlatıldı

Bakanlığın açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İstanbul'da gündeme gelen haberlerin ardından harekete geçtiğini bildirdi. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, olayla ilgili olarak kurumun gerekli adımları hızla başlattığı belirtildi.

İstanbul İl Müdürlüğü ekipleri ivedilikle inceleme yaptı ve anne ile oğlunun kurum bakımına alınması için gerekli işlemler başlatıldı.

saha incelemesi:

Açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan haberlerin ardından İstanbul İl Müdürlüğü ekiplerinin hanede incelemelerde bulunduğu vurgulandı. Yapılan saha çalışmasının amaçlarından biri; aile bireylerinin bakım, sağlık ve barınma ihtiyaçlarının yerinde değerlendirilmesiydi.

İnceleme sürecinde, ailenin mevcut durumu tespit edilerek kurum bakımına yönlendirme gerekliliği değerlendirildi. Bakanlık, takip eden aşamalarda ilgili birimlerle koordinasyon sağlandığını bildirdi.

izleme ve bakım süreci:

Bakanlık açıklamasında, anne ve oğluna yönelik bakım ve destek sürecinin titizlikle takip edileceği ifadesi yer aldı. Kurum bakımına yerleştirme sürecinin yasal ve idari gerekliliklere uygun biçimde yürütüleceği belirtildi.

Açıklama, vatandaşların böyle durumlarda yetkili kurumlara bildirimde bulunmasının önemine de işaret etti. Bakanlık, olayın takipçisi olacaklarını ve gerekli destek mekanizmalarını devreye sokacaklarını ifade etti.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞININ AÇIKLAMASI