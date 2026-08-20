Su kuyusu kazısında göçük: baba ve oğlu köylülerin de yardımıyla sağ olarak kurtarıldı

Olayın gelişimi:

Bartın'ın Kozcağız beldesine bağlı Yenihamidiye köyünde su kuyusu kazısı yapılırken toprak kayması oldu. Olay sırasında kuyu kazan baba ve oğlu göçük altında mahsur kaldı.

Kurtarma çalışması:

Bölgeye sevk edilen AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri ile köylülerin ortak çalışması sonucu toprak altında kalan vatandaşlara ulaşıldı. Kurtarma çalışmalarında ekiplerin koordinasyonu ve köylülerin desteği belirleyici oldu.

Sağlık durumu ve soruşturma:

Kurtarılan baba ve oğul, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

Toprak altında kalan baba oğul kurtarıldı