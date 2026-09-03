Suyun çekildiği noktada yeniden arama: Esmanur için Kelkit Çayı'nda çalışmalar başladı

Kelkit Çayı'nda aramalar yeniden başladı:

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde, 110. gününde aranan Esmanur Hacıosmanoğlu için Kelkit Çayı'nda yeniden arama çalışmaları başlatıldı. Su seviyesindeki düşüş, Sivas AFAD İl Müdürlüğü koordinasyonunda operasyonun yeniden gündeme gelmesine yol açtı.

Kaza ve kaybolma iddiası:

Sivas'ta 110 gün önce meydana gelen trafik kazasında Yağmur Hira Yazıcı (17) hayatını kaybetmiş, sürücü U.Y. (20) yaralanmıştı. Kazanın şoku ile Kelkit Çayı'na atladığı ileri sürülen Esmanur Hacıosmanoğlu'nun bulunması için başlatılan aramalar, yaklaşık 2 ay süren çalışmaların ardından ara verilmişti.

Arama yöntemleri ve koordinasyon:

Yeniden başlayan çalışmalarda Sivas AFAD İl Müdürlüğü önderliğine, Ankara AFAD İl Müdürlüğü ekipleri de eşlik ediyor. Ekipler, aramalarda yeraltı görüntüleme cihazı ve termal dron gibi teknolojik imkanlardan yararlanıyor ve su seviyesindeki değişimi dikkatle takip ediyor.

SİVAS’TA 110 GÜN ÖNCE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA YAĞMUR HİRA YAZICI (17) HAYATINI KAYBETMİŞ, SÜRÜCÜ U.Y. (20) YARALANMIŞTI. KAZANIN ŞOKU İLE KELKİT ÇAYI’NA ATLADIĞI İLERİ SÜRÜLEN ESMANUR HACIOSMANOĞLU, O GÜNDEN BU YANA ARANIYOR.