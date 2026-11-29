Süzülüşleriyle dikkat çeken turna sürüsü Karabük semalarında görüntülendi

Mevsimsel göç yolculuğunu sürdüren turna sürüsü, Karabük semalarında görüntülendi. Gökyüzünde süzülerek ilerleyen kuşlar, çevredeki vatandaşların dikkatini çekti.

Vatandaşların kaydettiği anlar:

Turnaları fark eden kişiler, o anları cep telefonu kameralarıyla kaydetti. Bir arada ve düzenli bir formasyon oluşturarak ilerleyen sürü, kısa süreliğine gökyüzünde görsel bir şölen sundu.

Gözden kayboluş ve rota işareti:

Bir süre sonra sürü, ufukta süzülerek gözden kayboldu. O anlar, Karabük üzerinden geçen turnaların göç güzergahı üzerindeki hareketliliğini gözler önüne serdi.

MEVSİMSEL GÖÇ YOLCULUĞUNU SÜRDÜREN TURNA SÜRÜSÜ, KARABÜK SEMALARINDA GÖRÜNTÜLENDİ. GÖKYÜZÜNDE SÜZÜLEREK İLERLEYEN KUŞLAR, VATANDAŞLARIN İLGİSİNİ ÇEKTİ.