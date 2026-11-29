Saldırı detayları:

Sarıyer Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Enver Paşa Caddesi'nde saat 18.15 sıralarında meydana gelen olayda, plakasız motosikletle gelen iki kişi dönerci önünde duran 19 yaşındaki Muhammet Ali A.'ya tabancayla üç el ateş etti. Açılan ateş sonucu mermilerden biri gencin başını sıyırırken, diğer iki mermi iş yerinin camına isabet etti.

Mağdurun ilk müdahalesi ve hastane sevki:

Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıyı ambulansla Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yetkililer, yaralının sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Güvenlik önlemleri ve soruşturma:

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri saldırının gerçekleştiği bölgede ve iş yerinde incelemeler yaptı. Şüpheliler, plakasız motosikletle olay yerinden kaçtı; polis ekipleri kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

SARIYER’DE PLAKASIZ MOTOSİKLETLE GELEN 2 KİŞİ, DÖNERCİNİN ÖNÜNDE DURAN 19 YAŞINDAKİ MUHAMMET ALİ A.’YA TABANCAYLA 3 EL ATEŞ ETTİ. SALDIRIDA MERMİLERDEN BİRİ GENCİN BAŞINI SIYIRARAK YARALANMASINA NEDEN OLURKEN, İŞ YERİNİN CAMINA DA MERMİ İSABET ETTİ.