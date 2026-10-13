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Syntagma'da çadır eylemi: öğrenciler eğitim bütçesi ve barınma desteği istiyor

Atina'da öğrenciler, kamu eğitim ödeneğinin yetersizliğini protesto ederek Syntagma Meydanı'nda çadır kurdu; barınma ve bütçe desteği talep ediyorlar.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 20:10

GÜNCELLEME: 13 Ekim 2026 - 20:19

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Syntagma'da çadır eylemi: öğrenciler eğitim bütçesi ve barınma desteği istiyor

Atina'da meydan eylemi:

Atina'da üniversite ve lise öğrencileri, yağışlı havaya rağmen Syntagma Meydanı'nda toplandı ve kamu eğitimine ayrılan ödeneğin yetersizliğini protesto etti. Çoğunluğu Yunanistan Komünist Partisi (KKE) destekçisi olan göstericiler, meydana çadır kurdu ve geceyi burada geçirme kararı aldı.

eylemin talepleri:

Öğrenciler, "Öğrenci Konutlarına Ödenek Ayrılsın" ve "Aylık 500 Euro Öğrenci Barınma Desteği" yazılı pankartlar taşıdı. Bazı pankartlar Yunanca ve Fransızca hazırlandı; göstericiler, Fransa ve Belçika'daki öğrenci protestolarıyla dayanışma içinde olduklarını vurgulayan "Eğitim bir haktır, ayrıcalık değil" gibi mesajlar paylaştı.

yürüyüş ve taleplerin iletilme çabası:

Göstericiler daha sonra Maliye Bakanlığı'na yürüyerek taleplerinin yer aldığı bir listeyi teslim etmek istedi. Yetkili bir görüşme sağlanamayınca öğrenciler, taleplerini bakanlık binasının camlarına yapıştırdı ve Syntagma'ya geri dönerek geceyi meydanda geçireceklerini duyurdu.

Protesto sırasında atılan sloganlar arasında "Sağlık ve eğitime ödenek ayırın, NATO’nun ölüm makinelerine değil", "Öğrenciler müşteri değildir" ve "Yunanistan’dan Fransa’ya, kamusal ve ücretsiz eğitim istiyoruz" yer aldı. Eylem barışçıl bir şekilde gerçekleşti ve kaynak metinde herhangi bir polis müdahalesi kaydedilmedi.

Öğrenciler, öğrenci destek hizmetlerinin yetersiz kalmasına ve artan barınma sorunlarına dikkat çekerek önümüzdeki günlerde eylemlerini sürdürme niyetinde olduklarını belirtti. Bu eylem, Fransa ve Belçika'daki hareketlerle bağ kurarak bölgesel bir dayanışma dalgasının parçası olduğunu gösteriyor.

YUNANİSTAN’DA ÜNİVERSİTE VE LİSE ÖĞRENCİLERİ, KAMU EĞİTİMİNE AYRILAN ÖDENEĞİN YETERSİZLİĞİNİ...

YUNANİSTAN’DA ÜNİVERSİTE VE LİSE ÖĞRENCİLERİ, KAMU EĞİTİMİNE AYRILAN ÖDENEĞİN YETERSİZLİĞİNİ PROTESTO ETMEK AMACIYLA SOKAĞA İNDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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