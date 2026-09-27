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Taiz’de saldırılar sırasında dört İran bağlantılı uzmanın öldüğü iddiası

Yemen hükümeti, Taiz’deki saldırılarda İran bağlantılı dört uzmanın öldürüldüğünü açıkladı; Husiler pazar saldırısında 7 ölü olduğunu bildirdi.

GİRİŞ: 27 Eylül 2026 - 22:11

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Taiz’de saldırılar sırasında dört İran bağlantılı uzmanın öldüğü iddiası

yemen hükümeti iddiası:

Yemen hükümeti, Taiz vilayetinde son 72 saat içinde düzenlenen saldırılarda İran bağlantılı olduğu öne sürülen 4 uzmanın öldürüldüğünü açıkladı. Açıklama, hükümet güçleri ile Husiler arasındaki çatışmaların sürdüğü ve bölgedeki hava operasyonlarının devam ettiği bir döneme denk geldi.

saldırılara ilişkin ayrıntılar:

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Tuğgeneral Macid Abdullah Al-Nuzaili, yapılan açıklamada, Taiz bölgesine yönelik saldırılarda yüzlerce insansız hava aracı (İHA) ve füze kullanıldığını belirtti. Al-Nuzaili, 'Saldırılarda İHA ve füze kullanımı ile fırlatılması konusunda uzmanlaşmış 4 İranlı uzman öldürüldü' ifadelerini kullandı ve bunun 'İran’ın Husilere sağladığı devam eden destek ve uzmanlığın yeni bir teyidi' olduğunu vurguladı.

pazar yeri saldırısına dair karşı iddialar:

Husilerin kontrolündeki Sağlık Bakanlığı ise Meviye kavşağındaki bir pazardaki dükkânlara düzenlenen saldırıda, aralarında çocukların da bulunduğu 7 kişinin öldüğünü ve 40 kişinin yaralandığını bildirdi. Husi tarafının açıklaması, sivillerin hedef alındığı yönündeki iddiaları içeriyor.

Yemen hükümeti ise aynı kavşakta bir Husi askeri kampı ve araçların hedef alındığını açıkladı. Reuters’a konuşan üç askeri kaynak, Husi militanlarının kısa süre önce pazar yakınında bir askeri kamp kurduğunu belirtti; hükümet kaynakları bu kampın saldırı hedefi olduğunu savunuyor.

Her iki tarafın karşılıklı açıklamaları, çatışma hattındaki belirsizlikleri ve sivil-asker ayrımının zorluklarını gözler önüne seriyor. Hükümetin İran bağlantılı uzmanların öldürüldüğü yönündeki iddiası, bölgedeki dış aktörlerin rolüne dair tartışmaları yeniden alevlendirecek nitelikte.

Taiz’deki gelişmelerle ilgili bağımsız doğrulama henüz mevcut değil; iddialar tarafların resmi beyanları ve askeri kaynakların bildirimleri üzerinden aktarılıyor. Olayların kesin boyutu ve sorumluluğun netleşmesi için daha fazla bilgiye ihtiyaç duyuluyor.

Yemen hükümeti, son 72 saatte Taiz vilayetinde Husilere yönelik düzenlenen yüzlerce insansız hava...

Yemen hükümeti, son 72 saatte Taiz vilayetinde Husilere yönelik düzenlenen yüzlerce insansız hava aracı (İHA) ve füze saldırısında İran bağlantılı olduğu öne sürülen 4 uzmanın öldürüldüğünü açıkladı.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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